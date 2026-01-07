Πρόεδρος Ανώτατου Δικαστηρίου Ιράν: Καμιά επιείκεια για όποιον βοηθά τους εχθρούς μας

Ο ανώτατος δικαστής του Ιράν προειδοποίησε τους διαδηλωτές την Τετάρτη ότι «δεν θα υπάρξει επιείκεια για όσους βοηθούν τον εχθρό κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας», κατηγορώντας παράλληλα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν υβριδικές μεθόδους για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Η Τεχεράνη βρίσκεται υπό διεθνή πίεση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα σπεύσει σε βοήθεια των διαδηλωτών αν οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον τους

«Μετά τις ανακοινώσεις του Ισραήλ και του προέδρου των ΗΠΑ, δεν υπάρχει δικαιολογία για όσους βγαίνουν στους δρόμους για ταραχές και αναταραχές», δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γκολάμχοσεϊν Μοχσένι Ετζέι, επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Από εδώ και στο εξής, δεν θα υπάρχει επιείκεια για όποιον βοηθά τον εχθρό ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία και την ηρεμία του λαού», δήλωσε ο Ετζέι.

Στους 27 οι νεκροί, πάνω από 1.500 συλλήψεις

Τουλάχιστον 27 άτομα έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 1.500 έχουν συλληφθεί στο Ιράν κατά τις πρώτες 10 ημέρες των διαδηλώσεων, με τη δυτική πλευρά της χώρας να έχει τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων, σύμφωνα με την κουρδο-ιρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw.

Αναφορές για περισσότερους νεκρούς

Το HRANA, ένα δίκτυο ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει αναφερθεί σε υψηλότερο αριθμό θυμάτων, τουλάχιστον 36 άτομα, καθώς και στη σύλληψη τουλάχιστον 2.076 ατόμων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων ή τις λεπτομέρειες των ταραχών που αναφέρθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των νεκρών διαδηλωτών, αλλά έχουν δηλώσει ότι τουλάχιστον δύο μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από δώδεκα έχουν τραυματιστεί.

Νέα επεισόδια το βράδυ

Οι δυτικές επαρχίες του Ιράν - οι οποίες είναι οικονομικά περιθωριοποιημένες και υπόκεινται σε αυστηρή αστυνόμευση λόγω των προηγούμενων εκρήξεων αναταραχών και της στρατηγικής τους θέσης για την εθνική άμυνα - έχουν γίνει μάρτυρες των πιο βίαιων διαδηλώσεων και καταστολών τον τελευταίο καιρό.

Οι διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική επαρχία του Ιλάμ και ξέσπασαν ταραχές, σύμφωνα με τον Hengaw.

Έχει καταμετρήσει τουλάχιστον 20 διαδηλωτές που σκοτώθηκαν από τα τέλη Δεκεμβρίου στις επαρχίες Ιλάμ, Λορεστάν, Κερμάνσαχ, Φαρς, Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι, και Χαμαντάν.

«Κατά τη διάρκεια της κηδείας δύο ατόμων στο Μαλεκσάχι την Τρίτη, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους άρχισαν να φωνάζουν σκληρά, αντικαθεστωτικά συνθήματα», ανέφερε το Fars, ένα πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν.

Στο Αμπντανάν, μια πόλη στη νοτιοδυτική επαρχία Ιλάμ, ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε αργά την Τρίτη και φώναζε συνθήματα κατά του Χαμενεΐ, τα οποία ακούγονταν σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο κανάλι Telegram Nistemanijoan, το οποίο έχει πάνω από 180.000 ακόλουθους.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι ένα πλήθος 300 ατόμων συγκεντρώθηκε ειρηνικά στο Αμπντανάν για να διατυπώσει οικονομικά αιτήματα και ορισμένοι άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα «κατά του κατεστημένου», μετά τα οποία πολλοί διαδηλωτές έφυγαν, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν τους «ταραξίες».

Ένα άλλο ιρανικό μέσο ενημέρωσης, το Mehr News, ανέφερε ότι οι διαδηλωτές εισέβαλαν σε ένα κατάστημα τροφίμων και άδειασαν σακιά ρυζιού, το οποίο έχει πληγεί από τον καλπάζοντα πληθωρισμό που έχει καταστήσει τα βασικά είδη διατροφής όλο και πιο απρόσιτα για πολλούς Ιρανούς.

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μοιράστηκαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν νεαρούς άνδρες να πετάνε κόκκους ρυζιού στον αέρα, με το πλήθος να τους επευφημεί.