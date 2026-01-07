Ανάμεσα στα περισσότερα από 150 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη που «κατέκλυσαν» τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας το περασμένο Σαββατοκύριακο βρισκόταν και το Growler, ένα αεροσκάφος που δεν επιτίθεται σε ανθρώπους, αλλά σε σήματα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Boeing EA-18G Growler είναι ειδικευμένο στον ηλεκτρονικό εναέριο πόλεμο, έναν τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων που είχε παραμεληθεί για χρόνια, αλλά γνώρισε αναγέννηση μετά τη μαζική χρήση του στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Το Growler, το οποίο χειρίζεται μοίρα του Πολεμικού Ναυτικού με τη προσωνυμία «Zappers», φαίνεται ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη Βενεζουέλα, όπου οι αεράμυνες κατέρρευσαν γρήγορα.

Στον ηλεκτρονικό εναέριο πόλεμο, στόχος ή αντικείμενο προστασίας γίνονται οι επικοινωνίες, τα ραντάρ και άλλα ηλεκτρονικά σήματα.

Το αεροσκάφος, που βασίζεται στο F/A-18F Super Hornet της Boeing, αποτελεί βασικό πυλώνα των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου των ΗΠΑ, ενός τομέα που είχε σε μεγάλο βαθμό ατονήσει μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, σύμφωνα με τον Τόμας Γουίδινγκτον, ειδικό στον ηλεκτρονικό πόλεμο στο think tank Royal United Services Institute.

«Το Growler αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εναέριου ηλεκτρονικού πολέμου της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος και πιθανότατα εντόπισε τα ραντάρ της Βενεζουέλας, τα παρενέβαλε και έκανε το ίδιο με τις στρατιωτικές επικοινωνίες», ανέφερε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο EW για τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σημειώνεται ότι, το EA-18G Growler είναι σχεδιασμένο για τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος. Εξοπλισμένο με ειδικέά συστήματα παρεμβολών, εντοπίζει τις εκπομπές εχθρικών ραντάρ, τις αναλύει σε πραγματικό χρόνο και εκπέμπει προσαρμοσμένα σήματα παρεμβολής.

Το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πλήθος αεροσκαφών — μεταξύ αυτών μαχητικά F-22, F-35 και F-18, βομβαρδιστικά B-1 και drones — για να καταστείλουν την αεράμυνα και τις επικοινωνίες της Βενεζουέλας.

Αν και οι ΗΠΑ μπόρεσαν να επιχειρήσουν εύκολα στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, αυτό έγινε απέναντι σε έναν λιγότερο προηγμένο αντίπαλο, με αξιόλογες αλλά περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας, δήλωσε ο Νικ Κάνιγχαμ, αναλυτής άμυνας στην εταιρεία ερευνών Agency Partners.

Οι τακτικές που εφαρμόστηκαν «πιθανότατα θα ήταν λιγότερο αποτελεσματικές απέναντι σε έναν καλά εξοπλισμένο, σχεδόν ισοδύναμο αντίπαλο, όπως η Ρωσία ή η Κίνα», πρόσθεσε.

Στη Βενεζουέλα, το Growler και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη μπόρεσαν να παρακάμψουν με ευκολία τα απαρχαιωμένα συστήματα αεράμυνας της χώρας, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σοβιετικής και ρωσικής κατασκευής.