Διάρρηξη στο Λούβρο

Ληστές με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν την Κυριακή στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας έναν γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο του επάνω ορόφου και να αποσπάσουν ανεκτίμητα αντικείμενα από την Γκαλερί όπου φυλάσσονται τα γαλλικά κοσμήματα του Στέμματος, προτού διαφύγουν με μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με το Reuters, η ληστεία εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του μουσείου, όπου αξιωματούχοι είχαν ήδη προειδοποιήσει για έλλειψη επενδύσεων σε έναν χώρο παγκόσμιας φήμης — έδρα έργων όπως η Μόνα Λίζα — που υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο είναι επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπούμε, γιατί είναι η ιστορία μας», έγραψε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην πλατφόρμα Χ. «Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.

«Πολύ επαγγελματική» ληστεία χωρίς βία

Οι ληστές έδρασαν γύρω στις 9.30 π.μ. (07.30 GMT), όταν το μουσείο είχε ήδη ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, και εισήλθαν στο κτήριο της Galerie d’Apollon, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, στο κανάλι BFM TV.

Η ληστεία διήρκεσε έξι με επτά λεπτά και πραγματοποιήθηκε από τέσσερα άτομα χωρίς όπλα, τα οποία όμως απείλησαν τους φύλακες με τροχούς κοπής μετάλλων, είπε η ίδια.

Συνολικά, εννέα αντικείμενα αποτέλεσαν στόχο των δραστών και οκτώ τελικά εκλάπησαν. Οι ληστές έχασαν το ένατο — το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας — κατά τη διαφυγή τους, σύμφωνα με την Μπεκιό.

«Μόνο αυτό το στέμμα αξίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καν το πιο σημαντικό αντικείμενο», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Drouot, Αλεξάντρ Ζικιέλο.

Η Μπεκιό σημείωσε ότι παραμένει μυστήριο γιατί οι ληστές δεν άγγιξαν το διαμάντι Regent, το οποίο επίσης εκτίθεται στη Γκαλερί Απόλλωνα και εκτιμάται από τον οίκο Sotheby’s σε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια.

«Δεν έχω εξήγηση», είπε. «Μόνο όταν θα βρίσκονται υπό κράτηση και θα εξετάζονται από τους ανακριτές θα μάθουμε τι είδους εντολή είχαν και γιατί δεν στοχοποίησαν εκείνη τη βιτρίνα».

Η εισαγγελέας πρόσθεσε ότι ένας από τους ληστές φορούσε φωσφορίζον γιλέκο, το οποίο οι ερευνητές έχουν ήδη εντοπίσει. Οι δράστες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να βάλουν φωτιά στον γερανό, τοποθετημένο στην καρότσα ενός μικρού φορτηγού, καθώς διέφευγαν.

Τι εκλάπη από το Λούβρο και τι άφησαν πίσω τους;

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εκλάπησαν τα εξής οκτώ αντικείμενα:

Τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Κολιέ από το σετ ζαφειριών της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Σκουλαρίκι, μέρος ζεύγους από το σετ ζαφειριών της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Κολιέ με σμαράγδια από τη συλλογή της Μαρίας-Λουίζας

Ζεύγος σκουλαρικιών με σμαράγδια από τη συλλογή της Μαρίας-Λουίζας

Πέτο-καρφίτσα γνωστό ως «λειψανοθήκη»

Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Μεγάλος φιόγκος για τον κορμό (καρφίτσα) της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε έξω από το μουσείο.Οι ληστές, όπως φαίνεται, το άφησαν να πέσει κατά τη διαφυγή τους. Το αντικείμενο είναι φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια.

Several people disguised as construction workers broke into the world-famous Louvre museum in Paris, cracking open display cases and stealing jewelry of "inestimable heritage and historical value."



Τι είναι η Γκαλερί Απόλλωνα;

Το 1661, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λούβρο, ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Λουί Λε Βο να δημιουργήσει μια γκαλερί που θα αντανακλούσε το νέο του έμβλημα, τον ήλιο. Ο Λε Βο εμπνεύστηκε τον χώρο από τον Απόλλωνα, τον Έλληνα θεό του ήλιου.

Η αίθουσα που προέκυψε, πλούσια διακοσμημένη με φύλλα χρυσού και πίνακες, αποτέλεσε το πρότυπο για την περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, η οποία ολοκληρώθηκε 20 χρόνια αργότερα, αφού ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ εγκατέλειψε το Παρίσι για τις Βερσαλλίες.

Έρευνα από ειδική μονάδα

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νιινιές, δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη μονάδα της αστυνομίας, η οποία έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην εξιχνίαση ληστειών υψηλού προφίλ.

Η Μπεκιό ανέφερε ότι οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό η ληστεία να είχε παραγγελθεί από κάποιον συλλέκτη — οπότε υπάρχει ελπίδα ανάκτησης των αντικειμένων σε καλή κατάσταση — ή να πραγματοποιήθηκε από ληστές που ενδιαφέρονται μόνο για τα πολύτιμα μέταλλα και τις πέτρες. Ξένη ανάμειξη, είπε, δεν περιλαμβάνεται στις βασικές υποθέσεις.

«Εξετάζουμε το ενδεχόμενο οργανωμένου εγκλήματος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για ληστές που εργάζονται κατ’ εντολή ή για εκείνους που αναζητούν κοσμήματα χρήσιμα για το ξέπλυμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Σήμερα, οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με το εμπόριο ναρκωτικών, δεδομένων των τεράστιων ποσών που αποφέρει», πρόσθεσε.

Νταρμανέν: Η ληστεία στο Λούβρο δίνει εξαιρετικά αρνητική εικόνα για τη Γαλλία

Ταυτόχρονα, όπως αναμεταδίδει το Reuters, o Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράρ Νταρμανέν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή δίνει μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα για τη Γαλλία, καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, που φιλοξενούν ανεκτίμητους θησαυρούς», δήλωσε ο Νταρμανέν σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η αστυνομία θα συλλάβει τελικά τους δράστες.

Ερωτήματα για την ασφάλεια του μουσείου

Το Λούβρο, το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Χ ότι θα παραμείνει κλειστό για όλη την ημέρα «για σοβαρούς λόγους».

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

Οι Τζόαν και Τζιμ Κάρπεντερ, τουρίστες από την Καλιφόρνια, είπαν ότι απομακρύνθηκαν από αίθουσα την ώρα που επρόκειτο να δουν τη Μόνα Λίζα.

«Όταν ληστεύεις το Λούβρο, αυτό είναι μεγάλο γεγονός για όλη τη Γαλλία, οπότε κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε από τον τρόπο που άδειαζαν το μουσείο», είπε η Τζόαν Κάρπεντερ.

Η Μόνα Λίζα είχε κλαπεί από το μουσείο το 1911, σε μία από τις πιο τολμηρές κλοπές έργων τέχνης στην ιστορία, από πρώην εργαζόμενο του Λούβρου. Συνελήφθη αργότερα και ο πίνακας επέστρεψε στο μουσείο δύο χρόνια μετά.

Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι του Λούβρου είχαν ζητήσει επείγουσα συνδρομή από τη γαλλική κυβέρνηση για την αποκατάσταση και ανακαίνιση των παλαιών αιθουσών του μουσείου και για την καλύτερη προστασία των αμέτρητων έργων τέχνης του.

Ο Μακρόν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπενθύμισε ότι το νέο κυβερνητικό σχέδιο για το Λούβρο, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, «προβλέπει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας».

Η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, ανέφερε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων δεν είναι καινούργιο.

«Για 40 χρόνια, δόθηκε ελάχιστη προσοχή στην ασφάλεια αυτών των μεγάλων μουσείων, και πριν από δύο χρόνια, ο διευθυντής του Λούβρου ζήτησε έλεγχο ασφαλείας από την αστυνομική διεύθυνση. Γιατί; Επειδή τα μουσεία πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μορφές εγκλήματος», δήλωσε. «Σήμερα πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα — επαγγελματίες».