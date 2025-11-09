Την επέμβαση που έκανε το BBC στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ και η οποία φαίνεται να οδήγησε σε παραίτηση δύο κορυφαία στελέχη του, υποστηρίζει πως έχει στη διάθεσή της η Telegraph.

Η αποκάλυψη έγινε από την Telegraph και μετά τις επικρίσεις, τα δύο στελέχη οδηγήθηκαν σε παραίτηση. Η αλλοίωση φαίνεται πως αφορούσε τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση οπαδών του, πριν την εισβολή στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στην εκδοχή του BBC, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Θα κατέβουμε στο Καπιτώλιο» αλλά στην συνέχεια μπαίνει ένα πλάνο με κόσμο και ακούγεται μόνο η φωνή του να λέει: «Και θα είμαι εκεί μαζί σας». Η εικόνα επιστρέφει πάλι στην κάμερα του Τραμπ κι εκείνος λέει: «Και θα παλέψουμε. Θα παλέψουμε χωρίς αύριο». Η συγκεκριμένη αλληλουχία φράσεων αναμφίβολα παραπέμπει σε προτροπή προς εισβολή.

Στην εκδοχή που ο Telegraph εμφανίζει ως την πραγματική, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Θα κατέβουμε στο Καπιτώλιο. Και θα επεφημίσουμε τους γενναίους βουλευτές μας, άνδρες και γυναίκες». Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φράσεις αυτές λέγονται χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιο άλλο πλάνο, άρα οι πιθανότητες να πρόκειται για συρραφή είναι λίγες.

Παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC για το μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά τις επικρίσεις που δέχτηκαν ότι ένα ντοκιμαντέρ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας παραπλάνησε τους τηλεθεατές επεμβαίνοντας σε μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών» ανέφερε ο Ντέιβι σε μια ανακοίνωσή του προς το προσωπικό του οργανισμού.

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα. Πρόσφατα, η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένα από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ σε μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στο ντοκιμαντέρ αυτό ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και θα πρέπει «να πολεμήσουν κολασμένα», ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «fake news» το ντοκιμαντέρ του BBC για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Είχε προηγηθεί η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η οποία κατηγόρησε το BBC ότι ήταν «σκόπιμα ανέντιμο» σχετικά με την παρουσίαση από το κανάλι της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021, σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δέχεται κριτική τις τελευταίες μέρες για κατηγορίες ότι παραπλάνησε τους θεατές, συνδέοντας πλάνα από διαφορετικά μέρη των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 — την ημέρα που οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις της στην Telegraph, που δημοσιεύτηκαν αργά την Παρασκευή, η Λέβιτ επέκρινε το BBC για την προβολή «επιλεκτικά μονταρισμένων» πλάνων της ομιλίας του Τραμπ στο πρόγραμμα Panorama για το γεγονός, προσθέτοντας ότι ο σταθμός «δεν θα έπρεπε πλέον να αξίζει τον χρόνο» των Βρετανών θεατών.

«Αυτό το σκόπιμα ανέντιμο, επιλεκτικά μονταρισμένο απόσπασμα του BBC αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι πρόκειται για πλήρως, 100% ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε η Λέβιτ στην εφημερίδα.

Οι Βρετανοί φορολογούμενοι «αναγκάζονται να πληρώνουν τον λογαριασμό για μια αριστερίστικη μηχανή προπαγάνδας», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος του BBC δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι η επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων του σταθμού εξετάζει ρητά τις διαφορετικές απόψεις και κρίσεις όσον αφορά την κάλυψη των ειδήσεων. «Αν και δεν σχολιάζουμε διαρροές εγγράφων, όταν το BBC λαμβάνει σχόλια τα παίρνει σοβαρά υπόψη και τα εξετάζει προσεκτικά», είπε ο εκπρόσωπος.