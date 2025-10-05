Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία 

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά από την πραγματοποίηση ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και τα συστήματα ραντάρ για την αναγνώριση αεροσκαφών έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας.

Ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας να εκδίδει τις πιο σοβαρές προειδοποιήσεις για επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή του

Ο Αντρέι Σαντόβι, δήμαρχος του Λβιβ, μιας πόλης της δυτικής Ουκρανίας περίπου 70 χλμ. από τα σύνορα με την Πολωνία, δήλωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της πόλης ασχολήθηκαν εντατικά με την απόκρουση πρώτα ενός drone και στη συνέχεια μιας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης.

Στις 7:30 π.μ. της Κυριακής τμήματα της πόλης είχαν μείνει χωρίς ρεύμα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είχαν ακόμη αρχίσει να λειτουργούν, με τον Σαντόβι να δηλώνει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ήταν «επικίνδυνο να βγει κανείς στους δρόμους». Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι ο θόρυβος που ακουγόταν σαν να λειτουργούσαν συστήματα αεροπορικής άμυνας προερχόταν από όλες τις κατευθύνσεις.

Μια επίθεση αργά το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Ζαπορίζια, την πρωτεύουσα της ευρύτερης περιοχής της Ζαπορίζια που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και εννέα τραυματίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

«Πολυκατοικίες και ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές, αυτοκίνητα κάηκαν», ανέφερε ο Φεντόροφ. «Παράθυρα έσπασαν, αυλές καταστράφηκαν».

Περισσότεροι από 73.000 πελάτες στην νοτιοανατολική περιοχή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πρόσθεσε.

Περίπου 55 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης Ζαπορίζια, ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, έχει αποκοπεί από την εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ακόμα πως το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής πως μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 32 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα

Εξάλλου, οι λιθουανικές αρχές ανέστειλαν αργά τα ξημερώματα της Κυριακής την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας, με τις πτήσεις να εκτρέπονται σε γειτονικές χώρες.

Ποικίλα περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες με θεάσεις και διεισδύσεις drones σε εναέριους χώρους ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ άλλων σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου, προκάλεσαν χάος σε αερομεταφορές.

«Προσοχή: Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους είναι κλειστός», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν για ενημερώσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου και μέσω ανακοινώσεων των αεροπορικών εταιρειών, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η απόφαση ελήφθη λόγω μιας πιθανής σειράς αερόστατων που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού, πτήσεις επηρεάζονται», τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι περισσότερες εισερχόμενες πτήσεις ανακατευθύνθηκαν στις γειτονικές χώρες Λετονία και Πολωνία, ενώ οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας ακυρώθηκαν, δήλωσε ο φορέας εκμετάλλευσης. Μία πτήση που έφτανε από την Κοπεγχάγη επέστεψε στη Δανία.

Η Λιθουανία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι κήρυξε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων μήκους 90 χιλιομέτρων παράλληλα με τα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία, σε απάντηση σε drones που εισέρχονταν από εκεί, λέγοντας ότι αυτό επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις της να αντιδράσουν σε παραβιάσεις.

Η Λιθουανία, ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής, μοιράζεται σύνορα μήκους 679 χιλιομέτρων με τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας. Η πρωτεύουσα Βίλνιους βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.