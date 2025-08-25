Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι θέλει να περιορίσει τα επιδόματα σε Ουκρανούς πρόσφυγες

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, αποκάλυψε τη Δευτέρα σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των Ουκρανών σε επιδόματα για παιδιά και υγειονομική περίθαλψη, προτείνοντας παράλληλα την απαγόρευση της εξύμνησης ενός Ουκρανού εθνικιστή ηγέτη του 20ού αιώνα, σε ένδειξη σκληρύνσεως της στάσης της χώρας έναντι των προσφύγων.

Η Πολωνία είναι ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, αλλά ορισμένοι Πολωνοί έχουν κουραστεί από τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου για τις σφαγές της Βολυνίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν κατά καιρούς έρθει στην επιφάνεια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί πολίτες διαμένουν σήμερα στην Πολωνία.

Ο Ναβρότσκι, ένας συντηρητικός εθνικιστής εμπνευσμένος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας φέτος να δώσει «προτεραιότητα στους Πολωνούς» και να περιορίσει τα δικαιώματα των αλλοδαπών στην Πολωνία.

«Δεν άλλαξα γνώμη και σκοπεύω να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου και πιστεύω ότι τα (οικογενειακά) επιδόματα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε εκείνους τους Ουκρανούς που καταβάλλουν προσπάθειες να εργαστούν στην Πολωνία, το ίδιο ισχύει και για την υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Οι Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν επί του παρόντος δικαίωμα να λαμβάνουν το μηνιαίο οικογενειακό επίδομα ύψους 800 ζλότι (219 δολάρια) ανά παιδί, εάν τα παιδιά τους φοιτούν σε πολωνικά σχολεία. Άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, έχουν επίσης προτείνει πρόσφατα τη μείωση των επιδομάτων.

Στην Πολωνία, ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει νομοσχέδια και να ασκήσει βέτο σε κυβερνητική νομοθεσία. Η κυβέρνηση, που σήμερα ηγείται ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, που αντιτίθεται στον Ναβρότσκι, μπορεί επίσης να μπλοκάρει τις προτάσεις του προέδρου, δημιουργώντας αδιέξοδο.

«Απαγόρευση» του Ουκρανού Μπαντέρα

Ο Ναβρότσκι πρότεινε επίσης τη Δευτέρα την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα για την απαγόρευση της προώθησης του Στεπάν Μπαντέρα, ενός Ουκρανού εθνικιστή που πολέμησε τόσο τις ναζιστικές όσο και τις σοβιετικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και του επαναστατικού στρατού του.

«Πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αντιμετωπίζει σαφώς τον Μπαντέρα και να εξισώνει το σύμβολο του Μπαντέρα στον ποινικό κώδικα με σύμβολα που αντιστοιχούν στον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, κοινώς γνωστό ως ναζισμός, και στον σοβιετικό κομμουνισμό», δήλωσε ο Ναβρότσκι.

Ο Μπαντέρα συνδέεται με τον Ουκρανικό Αντάρτικο Στρατό (UPA), ο οποίος, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, διέπραξε μαζικές δολοφονίες Πολωνών αμάχων το 1943-44, ιδίως στη Βολυνία.

Χιλιάδες Ουκρανοί σκοτώθηκαν επίσης σε εκδικητικές δολοφονίες.

Η δημόσια προώθηση ναζιστικών, φασιστικών ή κομμουνιστικών ιδεών τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 ετών σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Πολωνίας.