Ό. Τσάπαλος: Πακέτο 1,5 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ για μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη

Με πακέτο ύψους 1,5 δισ. ευρώ προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με αιχμή τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Όπως τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο και δίκαιο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση φόρων.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας τη Δευτέρα στην ΕΡΤ, τόνισε πως η μεσαία τάξη που ορίζεται εισοδηματικά μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως είναι αυτή που πρόκειται να στηριχθεί κυρίως, με την πιθανότητα αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σενάρια. Εφόσον προχωρήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου από τον Ιανουάριο του 2026.



Παράλληλα, αναμένονται μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, με συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο δημογραφικό, με στοχευμένα κίνητρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, απορρίπτονται κατηγορηματικά σενάρια για 13ο και 14ο μισθό ή σύνταξη, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 7-8 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που δεν αντέχει ο Προϋπολογισμός.

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για «φοροεπιδρομή», κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν ότι δεν θεσπίστηκε κανένας νέος φόρος τα τελευταία χρόνια, αντιθέτως μειώθηκαν ή καταργήθηκαν δεκάδες, με την αύξηση των εσόδων να αποδίδεται στη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.