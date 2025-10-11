Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή τη δημιουργία μιας νέας κοινής δύναμης αντιμετώπισης ναρκωτικών, η οποία θα επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των ήδη εντατικοποιημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, οι οποίες έχουν εγείρει ερωτήματα μεταξύ νομικών εμπειρογνωμόνων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η αποστολή της νέας δύναμης είναι «να συντρίψει τα καρτέλ, να σταματήσει το δηλητήριο και να κρατήσει την Αμερική ασφαλή».

«Το μήνυμα είναι σαφές: αν μεταφέρετε ναρκωτικά προς τις ακτές μας, θα σας σταματήσουμε άμεσα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Επιθέσεις σε ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών

Μέχρι στιγμής, οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί πλήρως στην καταστροφή ύποπτων πλοιαρίων στην Καραϊβική. Ο αμερικανικός στρατός έχει ανατινάξει τουλάχιστον τέσσερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άτομα.

Η Διοίκηση Νοτίου Περιοχής των ΗΠΑ (Southern Command), που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε ότι η νέα δύναμη θα τεθεί υπό τη διοίκηση της II Marine Expeditionary Force (II MEF), μιας επίλεκτης μονάδας ταχείας ανάπτυξης με έδρα το Camp Lejeune στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τη Southern Command, η II MEF θα «συντονίζει και θα ενισχύει τις προσπάθειες κατά των ναρκωτικών σε ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».

«Με τη δημιουργία μιας ειδικής δύναμης γύρω από το επιτελείο της II MEF, ενισχύουμε την ικανότητά μας να εντοπίζουμε, να διακόπτουμε και να εξαρθρώνουμε δίκτυα παράνομης διακίνησης γρηγορότερα και σε μεγαλύτερο βάθος, μαζί με τους Αμερικανούς και διεθνείς εταίρους μας», δήλωσε ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η δημιουργία της νέας δύναμης παρέχει πρόσθετες εξουσίες στα αμερικανικά στρατεύματα στη Λατινική Αμερική, τη στιγμή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο πλήγματος σε ύποπτους στόχους διακίνησης ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας.

Ο υποστράτηγος των Πεζοναυτών Κάλβερτ Γουόρθ, επικεφαλής της II MEF, τόνισε ότι η αποστολή είναι «κυρίως θαλάσσια» και περιλαμβάνει «περιπολίες, εναέρια επιτήρηση, στοχευμένες αναχαιτίσεις και ανταλλαγή πληροφοριών».