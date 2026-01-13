Ορισμένοι ανώτεροι σύμβουλοι της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο ΤζέιΝτι Βανς, προτρέπουν τον Τραμπ να δοκιμάσει τη διπλωματία πριν αποφασίσει να ξεκινήσει επιθέσεις κατά του Ιράν, ανέφερε η Wall Street Journal τη Δευτέρα, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος εξέταζε μια πρόταση της Τεχεράνης για τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, καθώς ο Τραμπ φαινόταν να εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκρίνει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Τι λέει η πλευρά Βανς

Ένας εκπρόσωπος του Βανς δήλωσε πάντως ότι το ρεπορτάζ της εφημερίδας δεν είναι ακριβές.

«Ο Αντιπρόεδρος Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο παρουσιάζουν από κοινού μια σειρά επιλογών στον Πρόεδρο, που κυμαίνονται από μια διπλωματική προσέγγιση έως στρατιωτικές ενέργειες», δήλωσε ο Γουίλιαμ Μάρτιν, διευθυντής επικοινωνίας του Βανς «Παρουσιάζουν αυτές τις επιλογές χωρίς προκατάληψη ή μεροληψία».

CBS: Ο Τραμπ ενημερώθηκε για στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις στο Ιράν - Εξετάζει πλήγματα με πυραύλους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών και μυστικών επιλογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις συμβατικές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας που μίλησαν στο CBS News υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου αναμένεται να συνεδριάσει στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να εξετάσει επικαιροποιημένες επιλογές σχετικά με το Ιράν. Παραμένει ασαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί στη σύσκεψη.