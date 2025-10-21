Πάντειο: Με παρέμβαση της Πρυτανείας ακυρώθηκε εκδήλωση με ομιλητή τρομοκράτη της Χαμάς

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη, εκδήλωση με ομιλητή τον τρομοκράτη της Χαμάς, Αμπντέλ Νασέρ Ίσα στο Πάντειο, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η πρυτανεία του Πανεπιστημίου, υπογραμμίζοντας πως η παρουσίαση φέρεται να διοργανώθηκε από ομάδες άγνωστες στο Πανεπιστήμιο, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση ή συνεννόηση με τη διοίκηση.

Η Πρυτανεία υπογραμμίζει ότι δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα, ούτε έχει προσκληθεί ο εν λόγω ομιλητής από το Πανεπιστήμιο και επομένως η εκδήλωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, απευθύνει αυστηρή σύσταση σε οποιεσδήποτε οργανώσεις μη συνδεδεμένες με το Πανεπιστήμιο, να μην αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ερήμην της διοίκησης και των συλλογικών οργάνων και να σέβονται τη δεοντολογία που διέπει τη λειτουργία ενός δημόσιου Ιδρύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ενημερώθηκε με ιδιαίτερη έκπληξη ότι προγραμματίζεται εκδήλωση εντός των χώρων του με ομιλητή τον Abdel Nasser Issa και με διοργανωτές άγνωστες στο Πανεπιστήμιο οργανώσεις.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα ούτε έχει δοθεί άδεια για τη συγκεκριμένη ομιλία και προφανώς το Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν έχει προσκαλέσει τον συγκεκριμένο ομιλητή.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Απευθύνουμε αυστηρή σύσταση σε οργανώσεις που δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο να μην αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ερήμην της διοίκησης και των πανεπιστημιακών συλλογικών οργάνων και να σέβονται τη δεοντολογία που διέπει τη λειτουργία ενός δημόσιου Πανεπιστημίου.

Ποιος είναι ο Αμπντέλ Νασέρ Ίσα

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ο Αμπντέλ Νασέρ Ίσα είναι ένας αξιωματούχος που εποπτεύει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς στη Δυτική Όχθη.

Ο Ίσα ενεπλάκη σε δύο βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας το 1995, που οδήγησαν στο θάνατο 11 ανθρώπων και στον τραυματισμό περισσότερων από 100.

Παράλληλα, συνελήφθη την ίδια χρονιά, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφόρησης και το Al Jazeera, και καταδικάστηκε σε δύο ισόβιες ποινές.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς συνέχισε να ασκεί αρχηγικό ρόλο στους κρατούμενους κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Ίσα αφέθηκε ελεύθερος και εξόριστος στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων με τη Χαμάς τον Φεβρουάριο.