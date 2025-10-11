Πακιστάν - Αφγανιστάν: Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Ταλιμπάν και Πακιστανών στα σύνορα (vids)

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ των δυνάμεων των Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών κατά μήκος των συνόρων τους, αφότου η Καμπούλ κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα στο έδαφός της, δήλωσαν αξιωματούχοι των Ταλιμπάν και του Πακιστάν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σε αντίποινα στα αεροπορικά πλήγματα του πακιστανικού στρατού στην Καμπούλ», δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν εμπλακεί «σε βίαιες συγκρούσεις με τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σε διάφορες περιοχές» των συνόρων, δήλωσε ο εκπρόσωπος μιας μονάδας των Ταλιμπάν.

🇵🇰🇦🇫"The Taliban" is sending additional units to the border with Pakistan, where fighting has begun.



Save 50% on select productshttps://t.co/fofCv8zGue#ad pic.twitter.com/cnEN9CQPZd — News Today (@newstodayyt1) October 11, 2025

Χθες, Παρασκευή, η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, βομβαρδίζοντας μια υπαίθρια αγορά κοντά στα σύνορα των δύο χωρών και "παραβιάζοντας την κυριαρχία" του αφγανικού εδάφους, κυρίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ.

BIG BREAKING: Afghan Taliban strike 7 major border points, releasing photos of dead & captured Pakistani soldiers.



🇦🇫🔥 “This is payback for years of betrayal,” – Afghan sources to Al Jazeera.



Pakistan’s terror factory finally facing its own fire. 💀#Afganistan #Taliban… pic.twitter.com/CPFIZx6BxM — Rohit Ansh (@IamRohitAnsh) October 11, 2025

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου, βίαιη και προκλητική πράξη... καταδικάζουμε έντονα αυτήν την παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου και η υπεράσπιση του εδάφους μας είναι δικαίωμά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του αφγανικού υπουργείου Άμυνας.

War broke out between the Islamic Emirate of Afghanistan and Pakistan after a failed assassination attempt by the Pakistani Air force on Tehreek-e-Taliban or Pakistani Taliban (TTP) leader, Noor Wali Mehsud. pic.twitter.com/ILjQR58Dxw — 𝖂𝖊𝖊𝖗𝖑𝖎𝖌 (@Weerlig_za) October 11, 2025