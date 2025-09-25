Φωτογραφία αρχείου
Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ (pics&vids)
Russian Defense Ministry Press Service via AP
Russian Defense Ministry Press Service via AP
Φωτογραφία αρχείου

Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ (pics&vids)

25/09/2025 • 16:43
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
25/09/2025 • 16:43
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) έπληξαν την Τετάρτη τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, ανέφερε σήμερα πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η πηγή ανέφερε ότι οι επιθέσεις διέκοψαν προσωρινά τις λειτουργίες στο συγκρότημα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας Transneft που έχει το μονοπώλιο στη διαχείριση των αγωγών πετρελαίου, και επίσης ενός τερματικού πετρελαίου που ανήκει στην Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας.

Ρωσική επίθεση άφησε χωρίς ρεύμα 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ

Tην ίδια ώρα, περίπου 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από ρωσική επίθεση σε κρίσιμης σημασίας υποδομή, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΡΩΣΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΑ DRONES

Διαβάστε Περισσότερα