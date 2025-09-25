Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ (pics&vids)

Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) έπληξαν την Τετάρτη τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, ανέφερε σήμερα πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η πηγή ανέφερε ότι οι επιθέσεις διέκοψαν προσωρινά τις λειτουργίες στο συγκρότημα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας Transneft που έχει το μονοπώλιο στη διαχείριση των αγωγών πετρελαίου, και επίσης ενός τερματικού πετρελαίου που ανήκει στην Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας.

Ukrainian naval drones spent the whole day yesterday attacking Novorossiysk and Tuapse.

Judging by the video, it seems they even managed to hit an oil-loading pier. pic.twitter.com/tsbQs5xJYV — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 25, 2025

One of the Ukrainian naval drones hit the port of Tuapse at a docking zone for large vessels. Oil pipelines and other infrastructure are visible near the place of arrival. https://t.co/5d0lbqVqrJ pic.twitter.com/fzDBIZ2d6J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Ρωσική επίθεση άφησε χωρίς ρεύμα 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ

Tην ίδια ώρα, περίπου 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από ρωσική επίθεση σε κρίσιμης σημασίας υποδομή, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.