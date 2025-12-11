Ουκρανικά drones έπληξαν δύο χημικά εργοστάσια στη Ρωσία (pics&vids)

Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν δύο χημικά εργοστάσια στις περιοχές Νόβγκοτοντ και Σμολένσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ταγματάρχης Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι τα χημικά εργοστάσια παρήγαγαν εξαρτήματα για εκρηκτικά που χρησιμοποιούν τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία.

Ukrainian drones hit the Akron chemical plant in Russia’s Veliky Novgorod, a major industrial facility about 200 km from Estonia and 700 km from Ukraine.



CNN- Με 20 σημεία η πρόταση Ζελένσκι για τη λήξη του πολέμου: Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, θετικός στις εκλογές

Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέβαλε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) ένα σχέδιο 20 σημείων προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών ειρήνευσης για να λήξει ο πόλεμος με τη Ρωσία που συνεχίζει ακάθεκτος στην ανατολική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 4 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η κίνηση έρχεται καθώς συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ του Κιέβου, της Ουάσινγκτον και των πρωτευουσών της Ευρώπης για να λήξει η σύγκρουση. Η πρόταση της Ουκρανίας έρχεται ως «απάντηση» στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται και το τελικό κείμενο μπορεί να υποστεί περαιτέρω μεταβολές.

Χωρίς να έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις μέχρι στιγμής, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν στο CNN πως η πρόταση Ζελένσκι κάνει λόγο για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ακόμα, ζητά εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.

Αφαιρεί τη διατύπωση που απαγορεύει στην Ουκρανία να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ενώ επιπλέον δεν αναφέρει την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην αμυντική συμμαχία.

Ζητά επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία – κάτι που έχουν θέσει τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών μέσα στους επόμενους 60 έως 90 ημέρες, εάν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Προβλέπει ακόμα η επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των εδαφών που κατέχει η Ρωσία. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια εντυπωσιακή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να μην αναγνωρίζουν τις βίαιες αλλαγές στα εδάφη.

Η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ ζητά επίσης ένα ανώτατο όριο 800.000 ατόμων για το στρατό της Ουκρανίας – μια μικρή αύξηση από το ανώτατο όριο των 600.000 ατόμων που προβλέπεται στο έγγραφο των 28 σημείων του Τραμπ που είχε καταρτιστεί προ εβδομάδων.

Αναφέρει ακόμα πως η Ουάσινγκτον και η Μόσχα θα ορίσουν την τύχη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.