Ουκρανία: Νέες επαφές με το ΔΝΤ για δάνειο, εν μέσω σκανδάλου

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξεκίνησε τη Δευτέρα συνομιλίες με την Ουκρανία για ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού που είναι κρίσιμο για την τύχη της χώρας σε καιρό πολέμου, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει μια ευρεία έρευνα για διαφθορά που έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.

Η Ουκρανία βασίζεται στο ΔΝΤ και σε άλλους ξένους δανειστές για να καλύψει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, καθώς διοχετεύει τα περισσότερα έσοδα στην άμυνα κατά των ρωσικών δυνάμεων, στο τέταρτο έτος του πολέμου της Μόσχας.

Ο βουλευτής Ντανίλο Χετμαντσέφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Δευτέρας ως τις πιο δύσκολες από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, μετά από έρευνα των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς για μια υποτιθέμενη απάτη στην κρατική πυρηνική υπηρεσία, που αφορούσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε μίζες από εργολάβους και ξέπλυμα χρήματος.

Η έρευνα έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει στην παραίτηση δύο υπουργών και ώθησε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του οποίου ο πρώην συνεργάτης είναι ο κύριος ύποπτος, να ανακοινώσει αναδιοργάνωση της διοίκησης στον τομέα της ενέργειας.

Το σκάνδαλο διαφθοράς είναι το μεγαλύτερο σε μια σειρά σκάνδαλων τα τελευταία χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πρώην υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρεζνίκοφ παραιτήθηκε μετά από μήνες κατηγοριών για διαφθορά εναντίον του υπουργείου του, αν και ποτέ δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Αυτό συμβαίνει επίσης την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις από τη στρατηγική πόλη Ποκρόφσκ, η κατάληψη της οποίας θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να απειλήσει τις τελευταίες σημαντικές πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

Απώλεια εμπιστοσύνης

Ο Χετμαντσέφ επικεφαλής της φορολογικής και οικονομικής επιτροπής του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η «απώλεια εμπιστοσύνης» μεταξύ των εταίρων του Κιέβου, οι οποίοι, όπως είπε, μιλούσαν ανοιχτά για το σκάνδαλο, είχε γίνει «μεγάλο πρόβλημα» για την Ουκρανία.

«Η εμπιστοσύνη είναι κεφάλαιο που δημιουργείται με τα χρόνια και μπορεί να χαθεί σε μια άξια στιγμή», έγραψε στην εφαρμογή Telegram.

Ο Χετμαντσέφ, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι ουκρανικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να λάβουν «πολύ δύσκολες αποφάσεις», δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες.

Η Πρισίλα Τοφάνο, εκπρόσωπος του ΔΝΤ στο Κίεβο, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι συνομιλίες θα καλύψουν τους στόχους της οικονομικής πολιτικής της Ουκρανίας και τους τρόπους ενίσχυσης της διακυβέρνησης, καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Οι συζητήσεις της Δευτέρας ξεκίνησαν όταν μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ρώτησε δημοσίως κυβερνητικούς και αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου για λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα και άλλους κινδύνους διαφθοράς.

Νέο πρόγραμμα

Το Κίεβο έχει ζητήσει ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το ΔΝΤ και ελπίζει να εξασφαλίσει μια απόφαση μέχρι το τέλος του έτους.

«Το συνολικό ποσό του προγράμματος που προσφέρει το ΔΝΤ στην Ουκρανία είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια για τέσσερα χρόνια», δήλωσε η Ροκσολάνα Πιντλάσα, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής προϋπολογισμού.

«Αυτό είναι λιγότερο από ό,τι περιμέναμε και λιγότερο από ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά το πρόγραμμα του ΔΝΤ είναι καθοριστικό για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από άλλους εταίρους, συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου αποζημίωσης.

Είπε επίσης ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 με έλλειμμα, που συμφωνήθηκε με τον δανειστή, και η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού με τον τερματισμό των μηχανισμών φοροδιαφυγής θα είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του νέου προγράμματος.

Το προηγούμενο πρόγραμμα, που συμφωνήθηκε το 2023, προέβλεπε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε στα τέλη του 2025 - μια απίθανη προοπτική, δεδομένου ότι οι διπλωματικές προσπάθειες σταμάτησαν νωρίτερα φέτος.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Extended Fund Facility ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.