Ουκρανία: Η Ρωσία πλήττει το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Οδησσού

Ρωσικά drones έπληξαν το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Οδησσού, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος. Στην περιοχή βρίσκονται αρκετοί αγωγοί που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία μέσω της Ελλάδας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, Μικόλα Κολίσνικ, δε διευκρίνισε ποιο ακριβώς τμήμα επλήγη. Ωστόσο, τα δεδομένα του ουκρανικού διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έδειξαν ότι οι προγραμματισμένες ποσότητες στον λεγόμενο Διαβαλκανικό Διάδρομο παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

«Μόνο το τελευταίο 24ωρο είδαμε τον εχθρό να πραγματοποιεί στοχευμένα πλήγματα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Οδησσού, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεών του», δήλωσε ο Κολίσνικ στην ουκρανική τηλεόραση.

Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεων κατά της ουκρανικής ενεργειακής και αερίου υποδομής τους τελευταίους μήνες, πλήττοντας τόσο εγκαταστάσεις παραγωγής όσο και συστήματα μεταφοράς.

Ο Κολίσνικ πρόσθεσε ότι οι εκτεταμένες ρωσικές επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο έχουν δυσχεράνει περαιτέρω την παροχή ρεύματος, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της ουκρανικής κυβέρνησης για νέους περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η κατάσταση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπλοκη λόγω του συνεχιζόμενου βομβαρδισμού, τόσο μαζικών πληγμάτων σε όλο το διασυνδεδεμένο σύστημα όσο και εντοπισμένων επιθέσεων», σημείωσε.

Οι Ουκρανοί σε πολλές περιοχές υφίστανται διαδοχικές διακοπές ρεύματος εδώ και εβδομάδες. Στο Κίεβο, την Τρίτη, περίπου οι μισοί κάτοικοι βρέθηκαν ταυτόχρονα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.

«Ενώ προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές από μία επίθεση, ο εχθρός εξαπολύει ήδη την επόμενη», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση θα θεσπίσει πρόσθετους περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτρέψει περισσότερες εισαγωγές ενέργειας, καθώς προσπαθεί να επιδιορθώσει το δίκτυο που έχει πληγεί από τα ρωσικά πλήγματα.

Ο ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας βασίζεται κυρίως στην πυρηνική παραγωγή, αλλά χρησιμοποιεί και φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση.

Την Τετάρτη, είχαν δηλωθεί για μεταφορά μέσω του Διαβαλκανικού Δρόμου - που χρησιμοποιείται για τις εισαγωγές LNG - 2,16 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, έναντι 2,18 εκατ. της Τρίτης. Μία από τις εταιρείες που μεταφέρουν φυσικό αέριο μέσω της διαδρομής δήλωσε στο Reuters ότι οι ρυθμοί άντλησης θα παραμείνουν αμετάβλητοι.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου έχουν στερήσει από την Ουκρανία πάνω από το μισό της εθνικής παραγωγής, αναγκάζοντάς τη να αναζητήσει επιπρόσθετες εισαγωγές άνω των 4 δισ. κυβικών μέτρων για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της χώρας.