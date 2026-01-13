Ουκρανία: Η Ρωσία εκτόξευσε 293 drones και 18 πυραύλους στις τελευταίες επιθέσεις

Η Ρωσία εκτόξευσε 293 drones και 18 πυραύλους κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε την Τρίτη η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Οι ουκρανικές μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία μέσω του Telegram.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τρίτη οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως τουλάχιστον 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Χάρκοβο λόγω των ρωσικών επιθέσεων.

Παράλληλα, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να απωθήσουν ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην Ταγκανρόγκ, ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ (νότια), μέσω Telegram, νωρίς το πρωί.

«Οι λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο στο πεδίο τελούν υπό διευκρίνιση», ανέφερε αρχικά, προτού κάνει λόγο περίπου μιάμιση ώρα αργότερα για ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, πολυκατοικίες, το δίκτυο μεταφοράς αερίου και αυτοκίνητα, πάντως κατά τις ως τώρα πληροφορίες για κανένα θύμα. Αναφέρθηκε σε επτά καταρρίψεις ουκρανικών drones, χωρίς να διευκρινίσει πόσα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά.