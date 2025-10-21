Τρεις νεκροί στη Χερσώνα

Ρωσική βομβιστική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας την Τρίτη.

Στο μεταξύ, οι επισκευές δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω της συνεχιζόμενης απειλής επιθέσεων με drones, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η πρωτεύουσα της περιοχής, η οποία πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 280.000 κατοίκων, και το βόρειο τμήμα της περιοχής έχουν μείνει εντελώς χωρίς ρεύμα.

Το Τσερνίχιβ έχει πληγεί από ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στις ενεργειακές υποδομές του τις τελευταίες εβδομάδες, που προκαλούν τακτικές διακοπές ρεύματος και διαταράσσουν την καθημερινή ζωή.

«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Τσερνίγιβ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης της παροχής ρεύματος λόγω των συνεχών επιθέσεων από ρωσικά drones», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έστειλε drones να περιφέρονται πάνω από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, ώστε να καταστεί αδύνατη η πραγματοποίηση επισκευών και να «παρατείνει σκόπιμα την ανθρωπιστική κρίση».

Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Τσερνίγιβ, Ολεξάντρ Λομάκο, δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να στερήσει τους κατοίκους της περιοχής από ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ενόψει του κρύου χειμώνα.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Χερσώνα στις περιοχές που έγιναν στόχος των ρωσικών επιθέσεων, επεσήμανε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Κτίρια κατοικιών, το κτίριο ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και μιας εταιρείας υπέστησαν ζημιές, διευκρίνισε ο Προκούντιν.

Εξάλλου 11 άνθρωποι υπέστησαν οξεία διαταραχή άγχους στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα.