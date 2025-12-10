Ουγγαρία: Υπό την επίβλεψη της αστυνομίας τα κέντρα κράτησης ανηλίκων έπειτα από ένα σκάνδαλο

Η ουγγρική κυβέρνηση έθεσε σήμερα όλα τα κέντρα κράτησης ανηλίκων υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, έπειτα από νέες κατηγορίες για κακοποίηση σε μια φυλακή που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο ενός σκανδάλου.

Η υπόθεση της «οδού Szolo» είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, για τον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος λέει πως έχει αναγάγει την προστασία της παιδικής ηλικίας σε προτεραιότητα, μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2010.

Αυτό το σωφρονιστικό κατάστημα, όπου κρατούνται σχεδόν 60 αγόρια στη Βουδαπέστη, είχε ήδη μονοπωλήσει την επικαιρότητα μετά την απαγγελία κατηγοριών τον Μάιο σε βάρος του πρώην διευθυντή του Πέτερ Παλ Γιούχας, επειδή ανάγκαζε πολλές γυναίκες να εκπορνευτούν.

Σε πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος, που είδαν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα και φέρονται να έχουν τραβηχτεί πριν από χρόνια, ο προσωρινός αντικαταστάτης του Κάρολι Κόβατς Μπούνα καταγράφεται να χτυπά έναν ανήλικο, φθάνοντας στο σημείο να τον κλωτσήσει στο κεφάλι.

Ο ίδιος παραιτήθηκε αμέσως, υποστηρίζοντας πως οι εικόνες αυτές έχουν «αποκοπεί από το ευρύτερο πλαίσιο».

Προκειμένου να σταματήσει τις όποιες επικρίσεις, η κυβέρνηση δημοσίευσε σήμερα ένα διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στις δυνάμεις επιβολής του νόμου να «αναλάβουν αμέσως όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με τη διαχείριση και συντήρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων».

Ερωτηθείς κατά τη διάρκειας της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, ο προσωπάρχης του γραφείου του Όρμπαν, Γκέργκελι Γκούλιας, αρνήθηκε να απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων σχετικά με μια ενδεχόμενη ευθύνη της κυβέρνησης, την ώρα που ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ απευθύνει κάλεσμα για μια διαδήλωση το Σάββατο με στόχο «να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί για τα παιδιά».

Επιπλέον, οι ερευνητές διεξήγαγαν σήμερα, για δεύτερη ημέρα, έρευνες και ανακρίσεις στο σωφρονιστικό κέντρο.

Ο Πέτερ Γιούχας, ο πρώην βουλευτής της αντιπολίτευσης και νυν ινφλουένσερ που δημοσίευσε το βίντεο με τις βιαιοπραγίες, είπε πως το υλικό είναι δέκα ετών και πως η αστυνομία το έχει στην κατοχή της εδώ και μήνες.

Ο Όρμπαν είχε δώσει εντολή για τη διεξαγωγή μιας εσωτερικής έρευνας με επίκεντρο τον πρώην διευθυντή αφού έγινε γνωστό πως η αστυνομία είχε αρχειοθετήσει μια αγωγή σε βάρος του το 2015.

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων, ο πρώην διευθυντής φέρεται να είχε αναγκάσει τρεις ενήλικες γυναίκες, οικονομικά εξαρτημένες και εικονικές υπαλλήλους της φυλακής, σε πορνεία. Μία εξ αυτών ήταν μια νεαρή ορφανή σε δυσχερή θέση, που είχε πάρει υπό την προστασία του.