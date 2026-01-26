Ουγγαρία: Ο Όρμπαν κατηγορεί το Κίεβο για ανάμειξη στις εθνικές εκλογές – Εκλήθη ο Ουκρανός πρέσβης

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Βουδαπέστη θα καλέσει τον πρέσβη της Ουκρανίας, κατηγορώντας το Κίεβο για προσπάθειες παρέμβασης στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Όρμπαν έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες την αντι-ουκρανική ρητορική του και έχει επιχειρήσει να συνδέσει τον ηγέτη της ουγγρικής αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, με το Κίεβο και την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες, καθώς η προεκλογική εκστρατεία κλιμακώνεται.

Καθώς η ουγγρική οικονομία παραμένει στάσιμη, το κόμμα του Όρμπαν, Fidesz, υπολείπεται του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Σε μια προεκλογική εκστρατεία που απευθύνεται κυρίως σε ψηφοφόρους της υπαίθρου, ο Όρμπαν παρουσιάζει την Ουκρανία ως ανάξια οικονομικής στήριξης, πλαισιώνοντας τις εκλογές του Απριλίου ως επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη, επαναλαμβάνοντας μοτίβα από παλαιότερες αντι-μεταναστευτικές καμπάνιες του.

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, έχει επανειλημμένα αρνηθεί να στηρίξει ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ουκρανία και έχει ξεκινήσει μια «εθνική αναφορά» καλώντας τους ψηφοφόρους να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμβάλουν οικονομικά στον πόλεμο.

«Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί ηγέτες και ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος προέβησαν σε κατάφωρα προσβλητικές και απειλητικές δηλώσεις κατά της Ουγγαρίας… Οι εθνικές μας υπηρεσίες ασφαλείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για συντονισμένη προσπάθεια παρέμβασης στις ουγγρικές εκλογές», δήλωσε ο Όρμπαν σε βίντεο.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την περασμένη Πέμπτη, επέκρινε την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς την «κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων» που στερούνται του θάρρους να ενεργήσουν αποφασιστικά.

Είπε επίσης ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να επιτρέψει στις πρωτεύουσές της να γίνουν «μικρές Μόσχες».

«Κάθε “Βίκτορ” που ζει από ευρωπαϊκά χρήματα, ενώ προσπαθεί να ξεπουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αξίζει ένα χαστούκι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ομιλία του στο Νταβός.