The Kyiv Independent

Νέες διαστάσεις στις γεωπολιτικές ισορροπίες φέρνουν αποκαλύψεις για παρασκηνιακές επαφές Ουάσινγκτον–Μόσχας κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία φέρεται να είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο «ανταλλαγής» επιρροής μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας, όπως αναφέρει αποκλειστικό ρεπορτάζ της Kyiv Independent.

Οι δηλώσεις της πρώην συμβούλου του Τραμπ, Φιόνα Χιλ, επανέρχονται στο προσκήνιο μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Χρόνια πριν από την επίθεση στη Βενεζουέλα — και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία — το Κρεμλίνο, τον Απρίλιο του 2019, είχε διατυπώσει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την επιρροή του στη Βενεζουέλα, με αντάλλαγμα τον ανεμπόδιστο έλεγχο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τη Χιλ, η οποία τότε ήταν ανώτερη σύμβουλος του Τραμπ.

Ρώσοι αξιωματούχοι «έστελναν πολύ έντονα το μήνυμα ότι ήθελαν να προχωρήσουν σε μια παράξενη ανταλλαγή μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας», είχε δηλώσει η Χιλ στους βουλευτές, κατά την ακρόασή της τον Νοέμβριο του 2019.

Οι ρωσικές αυτές προσεγγίσεις ήταν «ανεπίσημες», όπως ανέφερε, ωστόσο το μήνυμα ήταν σαφές: «Έχετε το Δόγμα Μονρόε. Θέλετε να φύγουμε από τη “γειτονιά” σας. Ε, λοιπόν, κι εμείς έχουμε τη δική μας εκδοχή. Εσείς βρίσκεστε στη δική μας γειτονιά, στην Ουκρανία».

Η Χιλ σημείωσε ότι εστάλη στη Ρωσία προκειμένου να απορρίψει την πρόταση. Παρ’ όλα αυτά, επτά χρόνια αργότερα, ο Τραμπ επικαλέστηκε το Δόγμα Μονρόε — τη θέση ότι οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα οικονομικής κυριαρχίας στο δυτικό ημισφαίριο — για να δικαιολογήσει την επίθεση στη Βενεζουέλα και την ανάληψη ελέγχου της πετρελαϊκής της βιομηχανίας από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» πλέον τη Βενεζουέλα και θα θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα πετρελαϊκά της αποθέματα.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ABC News, ο Τραμπ έχει επίσης απαιτήσει από τη Βενεζουέλα να εκδιώξει τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και την Κούβα, διακόπτοντας τους οικονομικούς δεσμούς με τις χώρες αυτές, προτού της επιτραπεί να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Πούτιν ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να ανταλλάξει την επιρροή της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για την επέκταση των φιλοδοξιών του στην Ευρώπη.