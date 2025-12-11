Όρμπαν: Ο Τραμπ γνωρίζει καλά την παρακμή της Ευρώπης - Εμείς παλεύουμε γι’ αυτό εδώ και 15 χρόνια

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν την «παρακμή πολιτισμικής κλίμακας» που βιώνει η Ευρώπη, έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, στην πλατφόρμα Χ την Πέμπτη.

The new American national security strategy: the most important and most interesting document of recent years. It speaks about Brussels in the same tone that the Biden administration and Brussels used when speaking about us. What goes around comes around.



Σε μια Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας 29 σελίδων, που δημοσιεύτηκε την περασμένη βδομάδα και φέρει την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι πολιτιστικές και πολιτικές αποτυχίες της Ευρώπης αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τον τρόπο ζωής της ηπείρου από ό,τι οι κακές οικονομικές της επιδόσεις.

«Αυτή η οικονομική παρακμή επισκιάζεται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της εξάλειψης ενός πολιτισμού», αναφέρει η έκθεση. «Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και νωρίτερα.»

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, οι ιδεολογικές διαιρέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών τους συμμάχων στην Ευρώπη έχουν γίνει έντονες. Ο Λευκός Οίκος έχει επιτεθεί για τη ρύθμιση των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προσφέρει δημόσια στήριξη σε ακροδεξιά κόμματα σε όλη την ήπειρο και έχει απειλήσει να διακόψει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, εκτός αν το Κίεβο προβεί σε σαρωτικές παραχωρήσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η έκθεση προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά ο Όρμπαν - μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ - το χαρακτήρισε «το σημαντικότερο και πιο ενδιαφέρον έγγραφο των τελευταίων ετών».

Όπως υποστήριξε, το έγγραφο δείχνει ότι η Ουάσινγκτον έχει αντιληφθεί πως η Ευρώπη έχει βρεθεί σε «οικονομικό αδιέξοδο» και ότι οι αξίες της, η δημοκρατία της και η ελεύθερη αγορά της βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ο Όρμπαν πρόσθεσε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση κατανοεί πως η Ευρώπη χρειάζεται να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη Ρωσία «σε στρατηγικό επίπεδο».

Ο Ούγγρος ηγέτης διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα ακόμη και μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και έχει συχνά επικρίνει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

«Η Αμερική έχει ακριβή αντίληψη της ευρωπαϊκής παρακμής. Βλέπουν την παρακμή πολιτισμικής διάστασης, την οποία εμείς στην Ουγγαρία πολεμάμε εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Επιτέλους, δεν παλεύουμε μόνοι μας», δήλωσε ο Όρμπαν.

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν στην Ουγγαρία ετήσια εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις για τη χρήση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά την πίεση που άσκησε ο Όρμπαν στη διάρκεια φιλικής επίσκεψής του στον Τραμπ στην Ουάσινγκτον.