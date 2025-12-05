Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός κινδυνεύει με «εξάλειψη» ως αποτέλεσμα δεκαετιών οικονομικής παρακμής, πολιτικής λογοκρισίας και μετανάστευσης.

Σε μια Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας 29 σελίδων, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή και φέρει την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι πολιτιστικές και πολιτικές αποτυχίες της Ευρώπης αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τον τρόπο ζωής της ηπείρου από ό,τι οι κακές οικονομικές της επιδόσεις.

«Αυτή η οικονομική παρακμή επισκιάζεται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της εξάλειψης ενός πολιτισμού», αναφέρει η έκθεση. «Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και νωρίτερα.»

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, οι ιδεολογικές διαιρέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών τους συμμάχων στην Ευρώπη έχουν γίνει έντονες. Ο Λευκός Οίκος έχει επιτεθεί για τη ρύθμιση των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προσφέρει δημόσια στήριξη σε ακροδεξιά κόμματα σε όλη την ήπειρο και έχει απειλήσει να διακόψει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, εκτός αν το Κίεβο προβεί σε σαρωτικές παραχωρήσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης ενθαρρύνει ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη να μπλοκάρουν ένα σχέδιο της ΕΕ για την εκταμίευση περίπου 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολαρίων) νέας χρηματοδότησης που χρειάζεται η Ουκρανία για να συνεχίσει την αντίστασή της στη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με διπλωμάτες που μίλησαν στο Bloomberg.

Η έκθεση επιρρίπτει στην ΕΕ την ευθύνη για πολλά από τα προβλήματα της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι το μπλοκ έχει υπονομεύσει τις πολιτικές ελευθερίες και έχει αποτύχει να καταστείλει τη μετανάστευση, η οποία — σύμφωνα με τις ΗΠΑ — τροφοδοτεί κοινωνικές εντάσεις. Η έκθεση επιτίθεται επίσης σε αυτό που αποκαλεί λογοκρισία και περιορισμούς στα αντιπολιτευόμενα πολιτικά κινήματα.

Οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα είναι να εξασφαλίσουν μια γρήγορη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, να καλλιεργήσουν «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών κρατών», να ανοίξουν τις αγορές της ηπείρου για τις αμερικανικές εταιρείες και να αποτρέψουν την περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αναφέρει η έκθεση.

«Η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει η έκθεση. «Όχι μόνο δεν μπορούμε να αντέξουμε να απογράψουμε την Ευρώπη — το να το κάνουμε θα ήταν αυτοκαταστροφικό για τους στόχους που επιδιώκει αυτή η στρατηγική.»