Ώρα μηδέν για για χερσαία επίθεση στη Γάζα - Το «ευχαριστώ» Μπάιντεν σε Ισραήλ και Κατάρ

Σε θέσεις μάχης είναι ο Ισραηλινός στρατός, έχοντας λάβει το πράσινο φως από την κυβέρνηση για εισβολή στη Γάζα ενώ ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου, αφού ευχαρίστησε το Κατάρ και το Ισραήλ για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν. Παράλληλα ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν και άλλοι όμηροι από τη Χαμάς.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έχει ως εξής:

«Σήμερα εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων που κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Οι συμπολίτες μας υπέστησαν μια τρομερή δοκιμασία αυτές τις τελευταίες 14 ημέρες και είμαι πανευτυχής που σύντομα θα επανενωθούν με την οικογένειά τους, η οποία βασανίστηκε από φόβο. Τα άτομα αυτά και η οικογένειά τους θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς αναρρώνουν και θεραπεύονται, και θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε την ιδιωτική τους ζωή αυτή τη στιγμή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις του Κατάρ και του Ισραήλ για τη συνεργασία τους στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης των δύο ομήρων.

Οι ΗΠΑ εργάζονται «νυχθημερόν» για την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων και δεν έχουν σταματήσει τις προσπάθειές τους για όσους εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

«Όπως είπα σε αυτές τις οικογένειες, όταν μίλησα μαζί τους την περασμένη εβδομάδα, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να φέρουμε τους αγαπημένους τους στην πατρίδα. Ως πρόεδρος, δεν έχω καμία υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών που κρατούνται όμηροι σε όλο τον κόσμο», είπε ο Τζο Μπάιντεν.

The hostages released from Gaza, Yehudit and Natalie Raanan, 59 and 18, are already in Israel. pic.twitter.com/P4DvfEZkQo — Sprinter (@Sprinter99800) October 20, 2023

Κυβερνήτης Ιλινόις: Ασφαλείς οι δύο γυναίκες που απελευθέρωσε η Χαμάς

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις JB Pritzker δήλωσε ότι η Natalie και η Judith Raanan είναι ασφαλείς και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς.

«Είμαι απίστευτα ανακουφισμένος που η Natalie και η Judith Raanan από το Evanston απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία στη Γάζα», δήλωσε ο Pritzker.

«Σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια επίσκεψη στην αγαπημένη τους οικογένεια στο Ισραήλ, απήχθησαν βίαια από μια τρομοκρατική οργάνωση», είπε. «Αφού κρατήθηκαν παρά τη θέλησή τους για σχεδόν δύο εβδομάδες, είναι τώρα ασφαλείς και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη».

«Ανυπομονώ να τις καλωσορίσω πίσω στο σπίτι τους, αφού επέδειξαν τεράστια δύναμη και γενναιότητα μπροστά στην αδιανόητη τρομοκρατία. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να προσευχόμαστε για την ασφαλή επιστροφή όσων εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. Δεν θα αφήσουμε να νικήσουν αυτοί που χρησιμοποιούν την τρομοκρατία ως όπλο τους», δήλωσε η Pritzker.

«Χειρονομία καλής θέλησης»

Από την πλευρά του, ο Γκάζι Χαμάντ, από την πλευρά της Χαμάς, δήλωσε ότι η απελευθέρωση των δύο αιχμαλώτων των ΗΠΑ αποτελεί χειρονομία «καλής θέλησης».

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Γκάζι Χαμάντ δήλωσε ότι η κίνηση έγινε με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Ερωτηθείς αν η Χαμάς έλαβε κάτι ως αντάλλαγμα για τους δύο αιχμαλώτους, ο Χαμάντ είπε: «Πρόκειται για μια χειρονομία καλής θέλησης από τη Χαμάς, για να αποδείξει σε όλη τη διεθνή κοινότητα ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση».

Ο Χαμάντ δήλωσε ότι η Χαμάς, η οποία πήρε περισσότερους από 200 αιχμαλώτους κατά τη δολοφονική επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, είναι έτοιμη να «αντιμετωπίσει το ζήτημα των αιχμαλώτων με θετικό τρόπο», αλλά πρόσθεσε ότι πρώτα πρέπει να σταματήσουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα. Υποστήριξε, επίσης, ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει τους αιχμαλώτους με «αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Ώρα μηδέν για τη χερσαία επιχείρηση

Σημειώνεται πως ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα. Ασταμάτητοι είναι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι και στην Χαν Γιουνίς, στον νότο με την Χαμάς να απαντά με ρουκέτες.

Ενδεικτικό της αντίστροφης μέτρησης είναι ότι το βράδυ της Παρασκευής, ο παλαιστινιακός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι προειδοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις να εκκενώσουν άμεσα το νοσοκομείο Al Quds.

Οι ηγέτες των δυτικών χωρών αλλά και του αραβικού κόσμου με δηλώσεις τους καλούν τις δύο πλευρές να δείξουν εγκράτεια αποδίδοντας ευθύνες για την κατάσταση ανάλογα με τις σφαίρες επιρροής τους.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι βρισκόμαστε στην πρώτη φάση του πολέμου κατά της Χαμάς.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσσέτ στο Τελ Αβίβ, είπε ότι το Ισραήλ πρώτα θα επιτεθεί στην ομάδα στη Γάζα με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίους ελιγμούς, στη συνέχεια θα νικήσει θύλακες αντίστασης και τέλος θα πάψει να έχει «την ευθύνη για τη ζωή στη Λωρίδα της Γάζας».

"Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση, κατά την οποία πραγματοποιείται μια στρατιωτική εκστρατεία με [αεροπορικές επιδρομές] και αργότερα με [χερσαίο] ελιγμό με σκοπό την καταστροφή των επιχειρησιακών στελεχών και την καταστροφή των υποδομών προκειμένου να νικήσουμε και να καταστρέψουμε τη Χαμάς", λέει ο Gallant.

Λέει ότι στη δεύτερη φάση θα συνεχιστούν οι μάχες, αλλά σε χαμηλότερη ένταση, καθώς τα στρατεύματα εργάζονται για να «εξαλείψουν τους θύλακες αντίστασης».

«Το τρίτο στάδιο θα είναι η δημιουργία ενός νέου καθεστώτος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, η άρση της ευθύνης του Ισραήλ για την καθημερινή ζωή στη Λωρίδα της Γάζας και η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας ασφαλείας για τους πολίτες του Ισραήλ και τους κατοίκους της [περιοχής γύρω από τη Γάζα]», λέει.

Χθές Πέμπτη, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας δήλωσε στο ABC ότι ο IDF έχει το «πράσινο φως» να μπει στη Γάζα, όποτε είναι έτοιμος.

H πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβαρδίζει «με έναν ρυθμό που δεν έχει συμβεί εδώ και δεκαετίες» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Σύμφωνα με τη Haaretz ο Χαγκάρι είπε επίσης ότι οι IDF ετοιμάζονται «για τα επόμενα στάδια της μάχης» και το ίδιο κάνουν και οι δυνάμεις που βρίσκονται γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς, ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί με τη φράση αυτή.

Επανέλαβε, επίσης, ότι ξεπερνούν τους 100 οι αγνοούμενοι από την επίθεση της Χαμάς και ότι έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες των 306 νεκρών στις τάξεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και των 203 απαχθέντων.

Με αφορμή, δε, την αναχαίτιση από αντιτορπιλικό των ΗΠΑ πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το έδαφος της Υεμένης, ο Χαγκάρι σημείωσε ότι η ισραηλινή αεράμυνα «είναι προετοιμασμένο για τις απειλές αυτού του τύπου».

«Βασική προτεραιότητα η εξάλειψη της Χαμάς»

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Οικονομίας Νιρ Μπαρακάτ, βασική προτεραιότητα θα είναι η εξάλειψη της Χαμάς, «ακόμα κι αν χρειαστεί ένας χρόνος», ενώ η ζωή των ομήρων που συνελήφθησαν από τη Χαμάς και Παλαιστίνιους αμάχους θα είναι η δεύτερη προτεραιότητα. «Τα τούνελ της Χαμάς θα γίνουν το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει μια χερσαία εισβολή, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη συγκληθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όλα αυτά συνέβησαν τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε διάγγελμά του τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για τις τρομοκρατικές ενέργειες των ισλαμιστών της Χαμάς στο Ισραήλ, ενώ δεσμεύτηκε να αιτηθεί από το Κογκρέσο οικονομική βοήθεια ύψους 100 δισ. δολαρίων για τις εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη.

Μονάδες του ισραηλινού στρατού στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας επισκέφθηκαν σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας. «Θα πολεμήσουμε σαν λιοντάρια μέχρι τη νίκη», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στους Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ ο Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως «σύντομα θα δείτε τη Γάζα από μέσα». Συνεχείς είναι οι απαντήσεις των ισραηλινών δυνάμεων σε ρουκέτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

«Θα νικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου απευθυνόμενους σε στρατιώτες του 51ου Τάγματος Πεζικού και του 13ου Τάγματος Πεζικού που βρίσκονται στα σύνορα με τη Γάζα και υπογράμμισε: «Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ στέκεται πίσω σας. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε σαν λιοντάρια και θα δώσουμε βαρύ πλήγμα στους εχθρούς μας, ώστε να πετύχουμε την τελική νίκη».

Prime Minister Benjamin Netanyahu met with soldiers from the IDF Golani Brigade 51st Battalion at an assembly point near Gaza.



"I am here with Golani soldiers from all parts of the country. They have fought like lions and will fight like lions." pic.twitter.com/ZsdR9wpkEO — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2023

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

Όλες οι εξελίξεις από τον πόλεμο στο Ισραήλ

23:18 Ισραήλ: Εκκενώστε τα σχολεία της UNRWA στην πόλη της Γάζας

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ζήτησε την Παρασκευή (20/10) να εκκενωθούν πολλά από τα σχολεία της όπου έχουν καταφύγει Παλαιστίνιοι στην Πόλη της Γάζας, κρίνοντας ότι «δεν είναι πλέον ασφαλή», αφού έλαβε μια προειδοποίηση από το Ισραήλ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο τα Reuters και AFP.

22:41 Μπάιντεν για απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να απελευθερωθούν όλοι

Ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου και δήλωσε υπερβολικά χαρούμενος.

22:13 Τουρκία: Λανσάρεται ως εγγυητής για την παλαιστινιακή πλευρά σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική διαδικασία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Παρασκευή ότι η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα ισοδυναμεί με έγκριση των ΗΠΑ για την καταστροφή στη Γάζα και πρόσθεσε ότι αυτό «σημειώνεται από την ιστορία».

21:49 Ερντογάν και Σίσι συζήτησαν για τον πόλεμο στο Ισραήλ και την ανθρωπιστική βοήθεια

Για τον πόλεμο στο Ισραήλ και το πότε θα παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, συζήτησαν ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

21:28 Μπάιντεν: Τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα μπουν στη Γάζα εντός των επόμενων 24-48 ωρών

Τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα μπουν στη Λωρίδα της Γάζας «εντός των επόμενων 24 έως 48 ωρών», αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα. Αυτό πιστεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο τα Reuters και AFP.

20:31 Χαμάς: Απελευθέρωση δύο Αμερικανών ομήρων με μεσολάβηση του Κατάρ

Μητέρα και κόρη απελευθερώθηκαν «για ανθρωπιστικούς λόγους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα.

19:04 Διακόσιοι τρεις Ισραηλινοί λείπουν από τις οικογένειές τους - «Υψώνουμε τις φωνές μας για να επιστρέψουν»

Μια φωτογραφία με ένα τραπέζι για το εβραϊκό Σαμπάτ με 203 άδειες θέσεις, όσοι και οι Ισραηλινοί -άνδρες, γυναίκες και παιδιά- που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, δημοσίευσε στην πλατφόρμα X η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα.

203 θέσεις στο τραπέζι του Σαμπάτ άδειες…

203 #Ισραηλινοί λείπουν από τις οικογένειές τους…

203 γυναίκες, παιδιά, άντρες και ηλικιωμένοι απήχθησαν από τη #Χαμάς.

Υψώνουμε τις φωνές μας για να επιστρέψουν στις οικογένειες τους.

Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους ένα ειρηνικό… pic.twitter.com/JtKtlriihj — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 20, 2023

19:00 Ισραήλ: Πραγματοποιήσαμε χτυπήματα εναντίον κέντρων διοίκησης της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανακοίνωσαν στην πλατφόρμα X ότι έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον κέντρων διοίκησης της Χαμάς.

משעות הבוקר צה"ל תוקף מטרות טרור ברצועת עזה, בין המטרות שנתקפו היו מספר מפקדות מבצעיות, משגרי נ"ט ותשתיות תת-קרקע של ארגון הטרור חמאס.



תיעוד מתקיפות צה"ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/i2YAvooamC — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023

18:57 Ερντογάν: Οι δυτικές χώρες στηρίζουν τη φρενίτιδα στη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε την Παρασκευή το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στη Γάζα και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί για μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

18:34 Μπάιντεν: Τρομοκράτες και δικτάτορες πρέπει να πληρώνουν - Αίτημα στο Κογκρέσο για 106 δισ. δολ. σε Ισραήλ και Ουκρανία

Ξεκάθαρο μήνυμα για την στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του, λίγες ώρες μετά το διάγγελμά του στον αμερικανικό λαό. «Όταν οι τρομοκράτες δεν πληρώνουν το τίμημα, προκαλούν περισσότερο χάος», τόνισε.

18:20 Σαουδάραβας πρίγκιπας: Καταδικάζω κατηγορηματικά τη στοχοποίηση αμάχων από τη Χαμάς

Ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας και πρώην πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, πρίγκιπας Τουρκί αλ Φαϊζάλ, σε πρόσφατη ομιλία του, κατακεραύνωσε τη Χαμάς για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ασκώντας επίσης κριτική και στις ισραηλινές κυβερνήσεις, που όπως είπε, συνέβαλαν στην αιματηρή κατάσταση που ζούμε σήμερα.

18:00 Η Ρωσία είναι σε επαφές με την Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Σύμφωνα με την εφημερίδα Izvestia, ο πρεσβευτής Ανατόλι Βίκτοροφ δήλωσε: «Φυσικά έχουμε επαφές με εκπρόσωπους της Χαμάς οι οποίες πρωτίστως αποσκοπούν στην διάσωση των ομήρων από τις τοποθεσίες που βρίσκονται τώρα, και οι οποίοι συνελήφθησαν από τους μαχητές της Χαμάς την πρώτη μέρα της - ειλικρινά μιλώντας - τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον Ισραηλινών αμάχων».

17:53 Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν ζήτησε 14,3 δισ. δολάρια ως συμπληρωματική χρηματοδότηση για το Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την Παρασκευή από το Κογκρέσο σχεδόν 106 δισ. δολάρια σε αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία, το Ισραήλ και την ενίσχυση της ασφάλειας των αμερικανικών συνόρων.

17:15 Ισραηλινός στρατός: Παλεύουμε για την ύπαρξή μας

Έτοιμος να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα είναι ο ισραηλινός στρατός, τονίζοντας ότι διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του εβραϊκού λαού.

“We fight for our existence,” IDF Spokesperson LTC (Res.) Jonathan Conricus. pic.twitter.com/0c9nkuGqAs — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

17:00 Ισραήλ: 100.000 πολίτες έχουν υποβάλει αιτήσεις για άδεια οπλοκατοχής από την έναρξη του πολέμου

Το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, πριν από 14 μέρες, το υπουργείο έχει λάβει περίπου 100.000 αιτήσεις από πολίτες στη χώρα για να λάβουν ιδιωτικές άδειας οπλοκατοχής, σε μια ραγδαία αύξηση του αριθμού αυτού.

Από την αρχή του έτους έχουν εκδοθεί περίπου 26.000 ατομικές άδειες οπλοφορίας

16:57 Γερμανία - Κεντρικό Ισραηλητικό Συμβούλιο: Ασφαλής η χώρα για τους Εβραίους

Ασφαλή χώρα για τους Εβραίους θεωρεί τη Γερμανία ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλητικού Συμβουλίου Γιόζεφ Σούστερ, παρά τις αντισημιτικές εκδηλώσεις του τελευταίου διαστήματος. Απόψε το βράδυ, ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου των Μουσουλμάνων της Γερμανίας Αϊμάν Μάζιεκ θα επισκεφθεί συναγωγή στο Βερολίνο.

16:46 Ρωσία: Συμβουλεύει τους πολίτες της να αποφεύγουν Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη και γειτονικές χώρες

Η Ρωσία προειδοποιεί τους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά Εδάφη, στον Λίβανο ή στην Ιορδανία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών μέσω της ιστοσελίδας του.

16:14 Κρεμλίνο: Απαράδεκτη τη σύγκριση του Πούτιν με την Χαμάς από τον Μπάιντεν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στις οποίες συνέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με την παλαιστινιακή οργάνωση μαχητών Χαμάς είναι «απαράδεκτες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η παρούσα στιγμή είναι δυνητικά επικίνδυνη και ότι η απειλή για τους Ρώσους πολίτες θα αυξηθεί σημαντικά μόλις το Ισραήλ αρχίσει την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στην Γάζα.

15.50 Η ανακοίνωση του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για το χτύπημα στον Άγιο Πορφύριο

Μια ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία φιλοξενούσε εκατοντάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ανακοίνωσε το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ενώ Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

"Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εκφράζει την έντονη καταδίκη του για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το συγκρότημα της εκκλησίας του στην πόλη της Γάζας", ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένα τμήμα της εκκλησίας υπέστη ζημιές σε πλήγμα κατά κέντρου διοίκησης μαχητών και ότι επανεξετάζει το περιστατικό.

15:45 Ισραηλινός στρατός: Η πλειοψηφία των ομήρων στη Γάζα είναι ζωντανοί

Ζωντανοί είναι οι περισσότεροι από τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα όπως μεταδίδει το CNN που επικαλείται τον ισραηλινό στρατό ενώ το BBC αναφέρει ότι η Χαμάς προσφέρθηκε να απελευθερώσει ορισμένους με αντάλλαγμα την άμεση κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε αυτό, υπογραμμίζει το βρετανικό μέσο.

Σύμφωνα με λεπτομερή αναφορά του πρακτορείου REuters, οι ένοπλοι τρομοκράτες της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς έπιασαν τουλάχιστον 200 ομήρους και σκότωσαν περίπου 1.400 άτομα κατά τη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποίησαν από τη Λωρίδα της Γάζας σε κοινότητες και στρατιωτικές βάσεις στο νότιο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου.

15:15 Γαλλία: Νέες απειλές για βόμβα στο Παλάτι των Βερσαλλιών και σε πολλά αεροδρόμια της χώρας

🔴 3ème jour : alertes à la bombe aux aéroports de Rennes, Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Béziers, Pau, Brest, Toulouse, Biarritz, Lyon-Bron et Bordeaux.



▫️Évacuations en cours pour certain. pic.twitter.com/e5MJoDBkza — air plus news (@airplusnews) October 20, 2023

14:25 Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τους ομήρους των τρομοκρατών της Χαμάς

Οι ένοπλοι τρομοκράτες της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς έπιασαν τουλάχιστον 200 ομήρους και σκότωσαν περίπου 1.400 άτομα κατά τη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποίησαν από τη Λωρίδα της Γάζας σε κοινότητες και στρατιωτικές βάσεις στο νότιο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου.

13:50 Η πρεσβεία του Ομάν στη Βηρυτό προέτρεψε τους πολίτες του Ομάν να εγκαταλείψουν αμέσως τον Λίβανο «λόγω των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή».

13:30 Ο πρίγκιπας διάδοχος του Κουβέιτ σεΐχης Μίσαλ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Καΐρου για την ειρήνη, το Σάββατο (21/10), όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ (KUNA).

13:14 Προειδοποίηση IDF: Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο της μάχης

H πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβαρδίζει «με έναν ρυθμό που δεν έχει συμβεί εδώ και δεκαετίες» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι.

13:11 Γερμανία: Προσφέρει 50 εκατ. ευρώ έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η Γερμανία αυξάνει την υποστήριξή της στον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας μέσω έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ (53 εκατομμύρια δολάρια).

13:06 Ισραήλ: Ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο - Πιθανή διείσδυση ενόπλου

Ανταλλαγή πυροβολισμών αναφέρθηκε πριν από λίγο στα σύνορα με τον Λίβανο, κοντά στην ισραηλινή πόλη Μαργκαλιότ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης, ένας ένοπλος μπορεί να έχει διεισδύσει στο Ισραήλ. Οι κάτοικοι των γειτονικών πόλεων καλούνται να πάνε σε καταφύγια προληπτικά.

12:45 Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον εκπρόσωπο της Χαμάς στη Δυτική Όχθη

Hamas spokesman reportedly among scores detained in occupied West Bankhttps://t.co/vOWkJWFDpE — Kittycat 226 (@sjenningsfan1) October 19, 2023

12:41 Η εικόνα μετά το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας - «Μόνο ελαφρές ζημιές στα κτίρια» λένε οι Αμερικανοί

H φονική έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, στη Γάζα, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη σύγκρουση Χαμάς-Ισραήλ, ενώ προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με το ποιος είχε την ευθύνη για το χτύπημα, το μέγεθος αυτού, αλλά και τον αριθμό των απωλειών.

12:00 Σε εξέλιξη οι επαφές του Βρετανού πρωθυπουργού στις αραβικές χώρες

Ο Ρίσι Σούνακ συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και συζήτησε την κατάσταση στην περιοχή όπως διαμορφώνεται μετά από «την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς», ενώ ο βρετανός πρωθυπουργός «καλωσόρισε την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης της κρίσης».

Νωρίτερα ο Ρίσι Σούνακ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ισραήλ ενώ σήμερα θα βρεθεί στην Αίγυπτο για περαιτέρω συναντήσεις με ομολόγους του από την περιοχή.

Σε όλες αυτές τις συνομιλίες ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί η περιφερειακή αποκλιμάκωση και να αποτραπεί η περαιτέρω άσκοπη απώλεια αμάχων.

11:39 Washington Post: Πώς η Χαμάς δυναμίτισε το κλίμα στη Μέση Ανατολή

Με ένα μακροσκελές άρθρο του στην Washington Post ο Ισραηλινός ιστορικός και καθηγητής του τμήματος ιστορίας στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ Νόα Χαράρι, σκιαγραφεί τους στόχους της Χαμάς πίσω από την εισβολή στις 7 Οκτωβρίου και τους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ στην περιοχή οι οποίοι όπως φαίνεται δεν επιτυγχάνονται.

11:13 Το Ισραήλ έτοιμο για την τελική φάση της στρατιωτικής επιχείρησης «Σιδερένια Ξίφη»

Την εικόνα ότι έχει αρχίσει η αντιστροφή μέτρηση για ευρεία στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα εκπέμπει το Τελ Αβίβ καθώς, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γ. Γκαλάντ ενημέρωσε τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή ότι «σύντομα θα δουν τη Γάζα από μέσα», ενώ το Ισραήλ απέσυρε διπλωματικό προσωπικό από χώρες της περιοχής με πρώτη την Τουρκία. Υπουργός της ισραηλινής κυβέρνησης αποκάλυψε ότι έχει δοθεί το «πράσινο φως» για την επόμενη φάση της επιχείρησης εναντίον της Χαμάς.

11:00 Ιράκ: Στόχος δύο επιθέσεων έγιναν Αμερικανοί στρατιώτες

Δύο επιθέσεις με ρουκέτα στοχοθέτησαν αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν σε δύο βάσεις στο Ιράκ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, έγινε γνωστό σήμερα Παρασκευή (20/10), από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και Χαμάς.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν την ώρα που ένοπλες ιρακινές ομάδες που πρόσκεινται στο Ιράν απειλούν ότι θα επιτεθούν εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ εξαιτίας της στήριξης που παρέχει η Ουάσινγκτον στο Ισραήλ.

10:45 Η Αίγυπτος άνοιξε ξανά τον ανθρωπιστικό διάδρομο στη Ράφα

Τα φράγματα από μπετόν, που είχαν εγκατασταθεί από τους Αιγυπτίους στα σύνορά τους με την πολιορκούμενη Γάζα μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αφαιρέθηκαν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας, κάτι που φαίνεται πως δείχνει ότι θα διέλθει προσεχώς η ανθρωπιστική βοήθεια.

10:26 Βομβαρδισμός ελληνορθόδοξου ναού στη Γάζα: Τουλάχιστον 8 νεκροί - Η αντίδραση του ΥΠΕΞ

Στους οκτώ ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την πυραυλική επίθεση το βράδυ της Πέμπτης στον ελληνορθόδοξο ιερό ναό του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του αραβικού τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, σήμερα Παρασκευή.

Επικαλούμενο πηγές από τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, το καταριανό ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει ότι οκτώ από τους αμάχους που είχαν καταφύγει στον ναό του Αγίου Πορφυρίου βρήκαν τον θάνατο, ενώ υπάρχει άγνωστος αριθμός τραυματιών.

09:51 ΥΠΕΞ για επίθεση σε χριστιανικό ναό στη Γάζα: Η προστασία αμάχων και τόπων λατρείας να γίνονται σεβαστές από όλους

Ανακοίνωση έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτίριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

09:22 ΗΠΑ: Καταρρίπτουν πυραύλους και drones στο Ιράκ για να υπερασπιστούν τις δυνάμεις τους



Μια επίθεση με ρουκέτα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων με στόχο τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποτρέψουν μια ευρύτερη σύγκρουση που απορρέει από τον πόλεμο στη Γάζα. Η ρουκέτα αναχαιτίστηκε από ένα σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας.

09:13 CNN: Δεν θα ανοίξει το ανθρωπιστικό πέρασμα της Ράφα την Παρασκευή

Το πέρασμα της Ράφα δεν αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή για να φτάσει στη Γάζα μια αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσαν πολλές πηγές στο CNN, παρά τις προσδοκίες που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και άλλοι ότι θα ανοίξει.

09:08 IDF: Ποια είναι η Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων της Χαμάς και για τι είναι ικανοί οι τρομοκράτες της

Who is the Hamas’ Special Forces Unit and what are their terrorists capable of?



Watch for yourselves: pic.twitter.com/emexlMFtoc — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

08:46 IDF: Πάνω από 100 επιχειρησιακοί στόχοι της Χαμάς βομβαρδίστηκαν μέσα στη νύχτα

Οι IDF ισχυρίζονται ότι «επιτέθηκαν σε πάνω από εκατό επιχειρησιακούς στόχους» κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανάρτησαν μια ενημέρωση στο Χ στην οποία αναφέρουν: «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε πάνω από εκατό επιχειρησιακούς στόχους των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφοντας φρεάτια τούνελ, αποθήκες πυρομαχικών και δεκάδες επιχειρησιακά επιτελεία. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, οι IDF και η Σιν Μπετ εξουδετέρωσαν έναν τρομοκράτη που ανήκε στη ναυτική δύναμη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο τρομοκράτης συμμετείχε στις δολοφονικές τρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Οι IDF ανέφεραν ότι «μια τρομοκρατική ομάδα που σχετιζόταν με την αεροπορική δύναμη της τρομοκρατικής οργάνωσης και σχεδίαζε να εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον αεροσκάφους ματαιώθηκε».

08:26 Σούνακ: Επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί η περιφερειακή κλιμάκωση

Με επίκεντρο της συνάντησης την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί η περιφερειακή κλιμάκωση και να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια αμάχων, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ θα μεταβεί στην Αίγυπτο την Παρασκευή (20/10), όπου θα έχει συνομιλίες με ομολόγους του στην περιοχή για να συζητήσει την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα.

08:14 Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση των κατοίκων της Kiryat Shmona



Την απόφαση να εκκενωθεί η πόλη Κιριάτ Σμόνα, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, αποφάσισε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

06:46 Ο τρόμος και η τυραννία της Χαμάς και του Πούτιν θέλουν να αφανίσουν Ισραήλ και Ουκρανία

Την απερίφραστη καταδίκη του για τις τρομοκρατικές ενέργειες των ισλαμιστών της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά και τις ωμότητες που διαπράττει το καθεστώς Πούτιν σε βάρος της Ουκρανίας εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό. Τόνισε ότι οι επιθέσεις στο Ισραήλ και την Ουκρανία έχουν κοινά κίνητρα.

«Η Χαμάς και ο Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά μοιράζονται αυτό το κοινό: Και οι δύο θέλουν να αφανίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία», υπογράμμισε ο πρόεδρος Μπάιντεν στο διάγγελμά του.

Hamas’s terrorist attacks against Israel.

The need for humanitarian assistance in Gaza.

Russia’s ongoing brutal war against Ukraine.



We are at a global inflection point that is bigger than party or politics.



Tonight, I'll address the nation at 8:00 PM ET from the Oval Office. — President Biden (@POTUS) October 19, 2023

23:44 Γάζα: Χτυπήθηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου - Αναφορές για δύο νεκρούς

Στόχος βομβαρδισμού έγινε η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αριθμός των ατόμων μέσα στην Εκκλησία ήταν 50, η πλειονότητα των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

23:39 Υεμένη: Αμερικανικό πλοίο αναχαίτισε πυραύλους και drones που πιθανόν είχαν στόχο το Ισραήλ

Το καταδρομικό USS Carney το οποίο έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, κατέρριψε σήμερα τρεις πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

23:38 Μπάιντεν: Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής

«Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής που είναι μεγαλύτερο από το κόμμα ή την πολιτική», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ενόψει του διαγγέλματος που θα απευθύνει στον αμερικανικό λαό.<