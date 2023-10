Μπάιντεν: Δεν θα αφήσω Χαμάς και Πούτιν να νικήσουν - Βοήθεια 14 δισ. δολάρια στο Ισραήλ

Την απερίφραστη καταδίκη του για τις τρομοκρατικές ενέργειες των ισλαμιστών της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά και τις ωμότητες που διαπράττει το καθεστώς Πούτιν σε βάρος της Ουκρανίας εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στο διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό. Τόνισε ότι οι επιθέσεις στο Ισραήλ και την Ουκρανία έχουν κοινά κίνητρα.

Εξάλλου, ο πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε πως αναμένεται εντός της ημέρας να αιτηθεί από το Κογκρέσο την έγκριση οικονομικής βοήθειας ύψους 100 δισ. δολαρίων, με σκοπό την παροχή στήριξης και πόρων στην Ουκρανία, το Ισραήλ, την Ταϊβάν και τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Από τα χρήματα αυτά, τα 14 δισ. δολάρια θα αφορούν το Ισραήλ.

«Η Χαμάς και ο Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά μοιράζονται αυτό το κοινό: Και οι δύο θέλουν να αφανίσουν πλήρως μια γειτονική δημοκρατία», υπογράμμισε ο πρόεδρος Μπάιντεν στο διάγγελμά του.

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.



