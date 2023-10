Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ: Όλα έτοιμα για τη χερσαία επίθεση στη Γάζα

Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η χερσαία εισβολή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα, καθώς από χθες, Πέμπτη μέλος του υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας δήλωσε στο ABC ότι ο IDF έχει το «πράσινο φως» να μπει στη Γάζα, όποτε είναι έτοιμος.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Οικονομίας Νιρ Μπαρακάτ, βασική προτεραιότητα θα είναι η εξάλειψη της Χαμάς, «ακόμα κι αν χρειαστεί ένας χρόνος», ενώ η ζωή των ομήρων που συνελήφθησαν από τη Χαμάς και Παλαιστίνιους αμάχους θα είναι η δεύτερη προτεραιότητα. «Τα τούνελ της Χαμάς θα γίνουν το μεγαλύτερο νεκροταφείο του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει μια χερσαία εισβολή, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη συγκληθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όλα αυτά συνέβησαν τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε διάγγελμά του τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για τις τρομοκρατικές ενέργειες των ισλαμιστών της Χαμάς στο Ισραήλ, ενώ δεσμεύτηκε να αιτηθεί από το Κογκρέσο οικονομική βοήθεια ύψους 100 δισ. δολαρίων για τις εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη.

Μονάδες του ισραηλινού στρατού στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας επισκέφθηκαν σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας. «Θα πολεμήσουμε σαν λιοντάρια μέχρι τη νίκη», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στους Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ ο Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως «σύντομα θα δείτε τη Γάζα από μέσα». Συνεχείς είναι οι απαντήσεις των ισραηλινών δυνάμεων σε ρουκέτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

«Θα νικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου απευθυνόμενους σε στρατιώτες του 51ου Τάγματος Πεζικού και του 13ου Τάγματος Πεζικού που βρίσκονται στα σύνορα με τη Γάζα και υπογράμμισε: «Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ στέκεται πίσω σας. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε σαν λιοντάρια και θα δώσουμε βαρύ πλήγμα στους εχθρούς μας, ώστε να πετύχουμε την τελική νίκη».

Prime Minister Benjamin Netanyahu met with soldiers from the IDF Golani Brigade 51st Battalion at an assembly point near Gaza.



"I am here with Golani soldiers from all parts of the country. They have fought like lions and will fight like lions." pic.twitter.com/ZsdR9wpkEO