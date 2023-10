IDF: Ποια είναι η Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων της Χαμάς και για τι είναι ικανοί οι τρομοκράτες της (vid)

Για το ποια είναι η Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, αναφέρουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμες (IDF) σε ανάρτησή τους στο X, δείχνοντας με βίντεο στη δημοσιότητα για το τι είναι ικανοί οι τρομοκράτες της να κάνουν και τους σκοπούς για τους οποίους έχουν εκπαιδευτεί.

Ηγήθηκαν της τρομοκρατικής επίθεσης κατά του Ισραήλ, σφαγιάζοντας πάνω από 1.300 ανθρώπους, τραυματίζοντας χιλιάδες άλλους και απαγάγοντας πάνω από 200.

Υποβάλλονται σε μακρά και αυστηρή εκπαίδευση στη στεριά και τη θάλασσα που εκπαιδεύονται πώς να χειρίζονται σύγχρονα, εξελιγμένα όπλα.

Watch for yourselves: pic.twitter.com/emexlMFtoc