Βομβαρδισμός ελληνορθόδοξου ναού στη Γάζα: Τουλάχιστον 18 νεκροί - Η αντίδραση του ΥΠΕΞ

Στους 18 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την πυραυλική επίθεση το βράδυ της Πέμπτης στον ελληνορθόδοξο ιερό ναό του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του αραβικού τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, σήμερα Παρασκευή (20/10).

Επικαλούμενο πηγές από τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, το καταριανό ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει ότι οκτώ από τους αμάχους που είχαν καταφύγει στον ναό του Αγίου Πορφυρίου βρήκαν τον θάνατο, ενώ υπάρχει άγνωστος αριθμός τραυματιών.

Αρχικά είχαν μεταδοθεί πληροφορίες για μόνο δύο νεκρούς και υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω.

Σε ανακοίνωση προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτίριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

Η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά».

Υπενθυμίζεται ότι στη Γάζα βρίσκονται περίπου 25 άνθρωποι με ελληνικά διαβατήρια. Οι 13 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φύγουν και είναι σε συνεχή επαφή με προξενείο και πρεσβεία, έχει δε υπάρξει συνεννόηση πως μόλις ανοίξει η Ράφα θα περάσουν στην Αίγυπτο. Οι υπόλοιποι, που συνδέονται κυρίως με την εκκλησία, είχαν δηλώσει ότι θα μείνουν.

Στο μεταξύ, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το ισραηλινό πλήγμα έμοιαζε να έχει στόχο χώρο κοντά στην εκκλησία, στην οποία έχουν αναζητήσει καταφύγιο πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε σήμερα ότι χθες διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή.

