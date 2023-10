Χαμάς: Απελευθέρωση δύο Αμερικανών ομήρων με μεσολάβηση του Κατάρ

Η Χαμάς απελευθέρωσε δύο Αμερικανίδες ομήρους -μια μητέρα και την κόρη της- «για ανθρωπιστικούς λόγους» ως απάντηση στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Κατάρ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνεται και από τον Τελ Αβίβ όπως μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι Channel 12.

Σύμφωνα με το CNN, οι δύο όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και "φεύγουν", ανέφερε η πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων. Απελευθερώνονται για «ανθρωπιστικούς λόγους» επειδή η μητέρα είναι σε κακή κατάσταση υγείας, δήλωσε η ίδια πηγή.

The two hostages released are Judith Raanan and her daughter Natalie Raanan. They are from Chicago and were celebrating Simchat Torah in Kibbutz Nahal Oz when they were abducted by Hamas. pic.twitter.com/6deM44zYvn