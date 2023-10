Σαουδάραβας πρίγκιπας: Καταδικάζω κατηγορηματικά τη στοχοποίηση αμάχων από τη Χαμάς

Ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας και πρώην πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, πρίγκιπας Τουρκί αλ Φαϊζάλ, σε πρόσφατη ομιλία του, κατακεραύνωσε τη Χαμάς για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ασκώντας επίσης κριτική και στις ισραηλινές κυβερνήσεις, που όπως είπε, συνέβαλαν στην αιματηρή κατάσταση που ζούμε σήμερα.

Ο πρίγκιπας Τουρκί αλ Φαϊζάλ μπορεί να μην είναι πλέον μέλος της σαουδαραβικής κυβέρνησης, εξακολουθεί ωστόσο να θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στο παλάτι και είναι η πιο εξέχουσα προσωπικότητα στη Σαουδική Αραβία που καταδίκασε ανοιχτά τη Χαμάς.

«Καταδικάζω κατηγορηματικά τη στοχοποίηση αμάχων κάθε ηλικίας και φύλου από τη Χαμάς. Τέτοιες στοχοποιήσεις διαψεύδουν την ισλαμική ταυτότητα που διεκδικεί η Χαμάς», ανέφερε ο Σαουδάραβας αξιωματούχος σε ομιλία του στο Ινστιτούτο Baker για τη Δημόσια Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Ράις του Χιούστον στις ΗΠΑ.

«Καταδικάζω επίσης τη Χαμάς επειδή δίνει το ανώτερο ηθικό πλεονέκτημα σε μια ισραηλινή κυβέρνηση που είχε απαξιωθεί παγκοσμίως, ακόμη και από τους μισούς Ισραηλινούς πολίτες», επισήμανε.

