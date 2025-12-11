ΟΗΕ: Η Εθνική Φρουρά της Βενεζουέλας διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για πάνω από 10 χρόνια

Η Βολιβαριανή Εθνική Φρουρά της Βενεζουέλας (GNB) διέπραξε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για περισσότερο από μια δεκαετία, στοχεύοντας πολιτικούς αντιπάλους, συχνά με ατιμωρησία, όπως διαπίστωσε την Πέμπτη η αποστολή διερεύνησης των Ηνωμένων Εθνών.

Η τελευταία έκθεση της ανεξάρτητης αποστολής περιγράφει λεπτομερώς τη συμμετοχή της GNB σε πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων κρατήσεων, σεξουαλικής βίας και βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια καταστολών διαδηλώσεων και στοχευμένων πολιτικών διώξεων από το 2014 υπό τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τα θύματα επιλέχθηκαν επειδή θεωρήθηκαν αντίθετα προς την κυβέρνηση, σύμφωνα με την έκθεση.

«Τα στοιχεία που έχουμε καταγράψει δείχνουν τον ρόλο της GNB σε ένα μοτίβο συστηματικής και συντονισμένης καταστολής εναντίον αντιπάλων ή όσων θεωρούνται ως τέτοιοι, το οποίο συνεχίζεται για περισσότερο από μια δεκαετία», δήλωσε η Μάρτα Βαλίνας, επικεφαλής της αποστολής διερεύνησης.

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας εντείνονται εδώ και εβδομάδες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, το οποίο αποκαλεί «ναρκοτρομοκρατία».

Ο Μαδούρο ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ προσπαθεί να τον ανατρέψει για να αποκτήσει πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η GNB διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας πολιτικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης επιχείρησης μετά τις εκλογές του 2024 – αιφνιδιαστικές επιδρομές σε σπίτια κριτικών που παγίδευσαν απλούς πολίτες σε φτωχές γειτονιές.

Μέλη της κυβέρνησης Μαδούρο χαρακτήρισαν μια προηγούμενη έκθεση του ΟΗΕ που περιείχε παρόμοιες κατηγορίες ως «γεμάτη ψευδείς ισχυρισμούς».

Σύμφωνα με την έκθεση, στο πλαίσιο της «εθνικής ασφάλειας» της Βενεζουέλας, η GNB επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον κοινωνικό έλεγχο και την εσωτερική καταστολή, υπό μια κεντρική αλυσίδα διοίκησης που εποπτεύεται από τον πρόεδρο και αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Βολιβαρικής Δημοκρατίας. Η έκθεση τεκμηριώνει περιστατικά σεξουαλικής βίας σε κέντρα κράτησης της GNB, ξυλοδαρμούς κατά τη σύλληψη και βασανιστήρια.

«Τα βασανιστήρια, οι κακομεταχειρίσεις και οι πράξεις σεξουαλικής βίας που έχουμε επαληθεύσει – συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων και των βιασμών – δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν μέρος ενός μοτίβου κακοποίησης που χρησιμοποιείται για να τιμωρήσει και να σπάσει τα θύματα», δήλωσε η Βαλίνας.