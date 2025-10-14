Οι υπουργοί Άμυνας του NATO συνεδριάζουν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες - Στο επίκεντρο εξοπλιστικά και Ουκρανία

Οι υπουργοί Άμυνας των χωρών του NATO θα συναντηθούν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, εν μέσω σημαντικών προκλήσεων για τα 32 μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και καθώς μαίνεται για πάνω από 3,5 χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η συνάντηση θα είναι η πρώτη μετά από τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου στην Ολλανδία, όπου συμφωνήθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών του NATO στο 5% επί του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης στο ΝΑΤΟ δεν θα είναι μεγαλύτερη από τρεις ώρες. Θα γίνει με συμμετοχή του αμερικανού υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η ατζέντα είναι πυκνή και καλά προετοιμασμένη.
Στην υπουργική του ΝΑΤΟ:
- θα αξιολογηθεί πώς προχωρούν οι δεσμεύσεις για τη σταδιακή αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων έως το 5% των προϋπολογισμών, με έμφαση σε διαλειτουργικότητα και εναρμόνιση προτύπων μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ. Στο κεφάλαιο αυτό η χώρα μας φαίνεται να καλύπτει τις υποχρεώσεις της μέχρι και το 2029.
- θα συζητηθεί η ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας μέσω της αμερικανικής πρωτοβουλίας PERL (Prioritised Ukraine Requirements List) και της πανευρωπαϊκής συμμετοχής στη χρηματοδότηση και απόκτηση αμυντικού υλικού, με πιθανή προτεραιοποίηση υλικού για αεράμυνα και πυρομαχικά. Μέχρι σήμερα τα μεγάλα πακέτα των 500 εκ. $ έχουν αναλάβει Γερμανία, Ολλανδία, Δανία. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει συνεισφορά, αν και συζητείται κάποιο ποσό σε επίπεδο ανταλλακτικών πυρομαχικών.
- θα εξεταστεί ο ρόλος ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού αμυντικής προστασίας στο πλαίσιο της “Ανατολικής Φρουράς”, με συνέργειες ΝΑΤΟ-ΕΕ, και πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν όλες οι πτέρυγες, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής, μετά τη σταθερή παγίωση του βλέμματος στη Ρωσία, θα γίνει συζήτηση για τα νέα στρατηγικά διλήμματα και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Συμμαχίας με τη Ρωσία.
- θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για την κοινή τήρηση προτύπων (NATO πρότυπα, διαβαθμισμένα και μη διαβαθμισμένα) και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση των προτύπων, ιδιαίτερα σε σχέση με το κοινοτικό πρόγραμμα SAFE και τη συμμετοχή τρίτων χωρών.
- θα γίνει συζήτηση για τις τρέχουσες αποστολές της Συμμαχίας, την επιχειρησιακή σχέση με την Ουκρανία, και πώς οι πόροι μπορούν να διαχυθούν με βέλτιστο τρόπο, και τέλος
- θα δοθεί έμφαση στην κλιμάκωση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας, με αξιολόγηση των ευρωπαϊκών τραπεζικών/χρηματοδοτικών μηχανισμών (π.χ. ΕΤΕπ) στις αμυντικές δαπάνες και επενδύσεις, και πώς αυτές οι ροές επηρεάζουν τη συνολική στρατηγική για αμυντικές προτεραιότητες.