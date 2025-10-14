Οι υπουργοί Άμυνας του NATO συνεδριάζουν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες - Στο επίκεντρο εξοπλιστικά και Ουκρανία

Οι υπουργοί Άμυνας των χωρών του NATO θα συναντηθούν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, εν μέσω σημαντικών προκλήσεων για τα 32 μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και καθώς μαίνεται για πάνω από 3,5 χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη μετά από τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου στην Ολλανδία, όπου συμφωνήθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών του NATO στο 5% επί του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης στο ΝΑΤΟ δεν θα είναι μεγαλύτερη από τρεις ώρες. Θα γίνει με συμμετοχή του αμερικανού υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η ατζέντα είναι πυκνή και καλά προετοιμασμένη.

Στην υπουργική του ΝΑΤΟ: