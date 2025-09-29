Οι ΗΠΑ θέλουν να διπλασιάζουν την παραγωγή πυραύλων για το ενδεχόμενο μιας ένοπλης σύγκρουσης με την Κίνα, ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal, καθώς φαίνεται να οξύνεται περαιτέρω η ένταση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Το δημοσίευμα της WSJ σημείωσε πως το Πεντάγωνο, ανησυχώντας για τα χαμηλά αποθέματα όπλων που θα έχει στη διάθεσή του οι ΗΠΑ για μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση με την Κίνα, προτρέπει τους προμηθευτές πυραύλων να διπλασιάσουν ή ακόμη και να τετραπλασιάσουν τους ρυθμούς παραγωγής τους.

Σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος, η πίεση για την επιτάχυνση της παραγωγής των κρίσιμων όπλων με τη μεγαλύτερη ζήτηση έχει εκδηλωθεί μέσω μιας σειράς συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ ηγετών του Πενταγώνου και ανώτερων εκπροσώπων από διάφορους κατασκευαστές πυραύλων των ΗΠΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ αναλαμβάνει έναν ασυνήθιστα ενεργό ρόλο στην προσπάθεια, που ονομάζεται Συμβούλιο Επιτάχυνσης Προμήθειας Πυρομαχικών, και καλεί ορισμένα στελέχη των εταιρειών κάθε εβδομάδα για να το συζητήσουν.

Ο σχεδιασμός για αύξηση της παραγωγής αφορά 12 κρίσιμα όπλα για τα οποία έχει κριθεί πως έχουν χαμηλά αποθέματα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τη Δευτέρα το Bloomberg μετέδωσε πως η Κίνα πιέζει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ώστε να αλλάξει τον διπλωματικό τόνο που χρησιμοποιεί για την Ταϊβάν, με το νησί να αποτελεί μια από τις κύριες πηγές έντασης μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου.

Από την πλευρά του, το αυστραλιανό ABC μετέδωσε πως οι πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η Κίνα ετοιμάζεται για εισβολή στην Ταϊβάν.