Bloomberg, ABC

Για την άσκηση πιέσεων από την Κίνα προς τις ΗΠΑ ώστε να αλλάξει την διπλωματική στάση της για την Ταϊβάν έκανε λόγο τη Δευτέρα το Bloomberg, ενώ την Τρίτη προγραμματίζεται μια ευρύτατη στρατιωτική σύσκεψη στις ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έχει καλέσει σε σύσκεψη την Τρίτη ανώτερους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού (στρατηγούς και ναυάρχους) από όλο τον κόσμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι διοικούν χιλιάδες στρατιώτες. Οι περισσότεροι έχουν λεπτομερή προγράμματα εβδομάδες πριν.

Το Bloomberg μετέδωσε τη Δευτέρα πως ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζίνπινγκ, ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να δηλώσει επίσημα ότι «αντιτίθεται» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, σύμφωνα με πηγές που έχουν λάβει γνώση του θέματος.

Η προτεινόμενη διατύπωση είναι πιο ισχυρή από την προηγούμενη θέση της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ «δεν υποστηρίζουν» την αυτοδιοικούμενη νήσο που επιδιώκει την επίσημη ανεξαρτησία της, και θα ενισχύσει την εκστρατεία της Κίνας για την απομόνωση της Ταϊβάν στη διεθνή σκηνή.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει λάβει απόφαση σχετικά με το αίτημα, το οποίο είναι ένα από τα πολλά αιτήματα της κινεζικής πλευράς που εξετάζονται, σύμφωνα με άλλο πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, ανέφερε το Bloomberg.

Η γλώσσα που ορίζει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ταϊβάν αποτελεί από καιρό ένα ευαίσθητο θέμα. Τον Φεβρουάριο, μετά την αιφνίδια αφαίρεση από τον ιστότοπό του του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μιας φράσης που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «δεν υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν», το Πεκίνο προέτρεψε αμέσως την Ουάσινγκτον να «διορθώσει τα λάθη της». Πριν από αυτό, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αφαιρέσει τη φράση τον Μάιο του 2022, αλλά την επανέφερε μετά από διαμαρτυρίες Κινέζων αξιωματούχων

Στον απόηχο των παραπάνω, σημειώνεται πως το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό μετά από τη συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως η Ολομέλεια είναι από τα σημαντικά Όργανα στη λειτουργία του ΚΚΚ και οι συνεδριάσεις της θεωρούνται κρίσιμες για τη λήψη αποφάσεων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Θα είναι η τέταρτη από το τελευταίο συνέδριο του κόμματος το 2022, ενώ το Xinhua πρόσθεσε πως θα εξεταστεί το νέο 5ετές πλάνο του κόμματος για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

ABC: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» προετοιμασίες για κινεζική εισβολή

Σημειώνεται πως την Κυριακή το αυστραλιανό ειδησιογραφικό δίκτυο ABC επικαλλέστηκε απόρρητες πληροφορίες των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα ενισχύει ραγδαία τον εμπορικό στόλο της χώρας της για να προετοιμαστεί για εισβολή στην Ταϊβάν.

Μόνο το 2022, περίπου 30 κινεζικά εμπορικά πλοία παρακολουθήθηκαν από την Five Eyes σε στρατιωτικές ασκήσεις στις οποίες συμμετείχαν στρατεύματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA).

Η Five Eyes είναι μια συμμαχία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Αυστραλίας, Καναδά, Νέας Ζηλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Κίνα κατασκευάζει περισσότερα από 70 μεγάλα πλοία μέχρι το τέλος του 2026.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν επιβεβαίωσε στο ABC ότι θεωρεί τα πλοία ως μέρος των «επεκτατικών προθέσεων» της Κίνας έναντι της Ταϊβάν.

Ακόμα, το ABC σημείωσε ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει ότι ο Σι Τζινπίνγκ έχει διατάξει τον PLA να είναι σε θέση να εισβάλει στην Ταϊβάν από το 2027.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η ικανότητα της χώρας να αναπτύξει μεγάλες δυνάμεις στρατιωτών και υλικού σε μια παραλιακή ζώνη.

Μέχρι τώρα.

Νωρίτερα φέτος, μια σειρά από μυστηριώδεις αποβατικές βάρκες φωτογραφήθηκαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πραγματοποιούν μια άσκηση περίπου 350 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της κινεζικής πόλης Γκουάνγκτζου.

Η παραλία στο Ζαντζιάνγκ, όπου φωτογραφήθηκαν τα σκάφη, βρίσκεται κοντά στο αρχηγείο της Νότιας Διοίκησης του PLA, η οποία διευθύνει τις επιχειρήσεις που στοχεύουν την Ταϊβάν.

«Η Κίνα αναμφίβολα αναπτύσσει ικανότητες που συνάδουν με την προετοιμασία για εισβολή στην Ταϊβάν», δήλωσε ο Τζέιμς Κορέρα, από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής (ASPI).