Ευρείες δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ θα φτάσουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις επόμενες ημέρες, ακόμη και καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την ελπίδα να αποφευχθεί νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Reuters την Πέμπτη, πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, αρκετά αντιτορπιλικά και μαχητικά αεροσκάφη, άρχισαν να μετακινούνται από την Ασία-Ειρηνικό την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκαν μετά από σκληρή καταστολή των διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν τους τελευταίους μήνες.

Αμερικανός δήλωσε ότι εξετάζεται επίσης η αποστολή επιπλέον συστημάτων αεροπορικής άμυνας στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συχνά αυξάνουν το επίπεδο των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή σε στιγμές αυξημένων περιφερειακών εντάσεων, κάτι που, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, μπορεί να έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.

Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε σημαντική ενίσχυση το περασμένο καλοκαίρι πριν από τις επιθέσεις του Ιουνίου κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και αργότερα καυχήθηκε για το πώς κράτησε μυστική την πρόθεσή του να επιτεθεί.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει εναντίον του Ιράν λόγω των πρόσφατων δολοφονιών διαδηλωτών στη χώρα, αλλά οι διαμαρτυρίες μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και η ρητορική του Τραμπ σχετικά με το Ιράν έχει ηρεμήσει. Έχει στρέψει την προσοχή του σε άλλα γεωπολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειάς του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να μην υπάρξουν περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν δράση εάν η Τεχεράνη επαναλάβει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεν μπορούν να κάνουν το πυρηνικό», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC σε συνέντευξη στο Νταβός της Ελβετίας, αναφερόμενος στις μεγάλες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. «Αν το κάνουν, θα ξανασυμβεί».

Έχουν περάσει τουλάχιστον επτά μήνες από την τελευταία φορά που ο πυρηνικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), επαλήθευσε τα αποθέματα του Ιράν σε εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με τις δικές της οδηγίες, αυτό πρέπει να γίνεται κάθε μήνα.

Το Ιράν πρέπει να υποβάλει έκθεση στον IAEA σχετικά με το τι συνέβη στις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πυρηνικό υλικό που πιστεύεται ότι υπήρχε εκεί, συμπεριλαμβανομένων περίπου 440,9 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε καθαρότητα έως 60%, κοντά στο επίπεδο περίπου 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλων. Αυτό το υλικό, αν εμπλουτιστεί περαιτέρω, αρκεί για 10 πυρηνικές βόμβες, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΔΟΑΕ.

Δεν είναι σαφές αν οι διαμαρτυρίες στο Ιράν θα ξαναξεσπάσουν. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως μικρές διαδηλώσεις στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τις οικονομικές δυσκολίες και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει επαληθεύσει 4.519 θανάτους που συνδέονται με τις αναταραχές, συμπεριλαμβανομένων 4.251 διαδηλωτών, 197 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, 35 ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών και 38 παρευρισκόμενων που, σύμφωνα με την οργάνωση, δεν ήταν ούτε διαδηλωτές ούτε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η HRANA εξετάζει επιπλέον 9.049 θανάτους. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών μέχρι την Κυριακή ήταν πάνω από 5.000, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.