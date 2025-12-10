Εξοπλιστικά

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με την Τουρκία σχετικά με την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες, δήλωσε την Τετάρτη ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Άγκυρα από το προηγμένο πρόγραμμα F-35 της Lockheed Martin και επέβαλε κυρώσεις το 2020 λόγω της απόκτησης ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400. Η Τουρκία χαρακτήρισε την κίνηση αυτή άδικη και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το ζήτημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνεχιζόμενες συζητήσεις με την Τουρκία σχετικά με την επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35 και την κατοχή του ρωσικής κατασκευής συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400», δήλωσε ο πρέσβης Τομ Μπάρακ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Μπάρακ δήλωσε ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να λειτουργήσει ή να κατέχει το σύστημα S-400 εάν επιθυμεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Είπε επίσης ότι η σχέση μεταξύ του Τραμπ και του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν έχει δημιουργήσει ένα νέο κλίμα συνεργασίας, το οποίο έχει οδηγήσει στις «πιο καρποφόρες συζητήσεις που έχουμε κάνει για αυτό το θέμα σε σχεδόν μια δεκαετία».

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες, η οποία θα ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Τουρκίας», δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο Reuters ότι πιστεύει ότι η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα βρουν έναν τρόπο να άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις «πολύ σύντομα» και ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει να εργάζονται για το θέμα.

Η κατοχή των S-400 από την Τουρκία παραμένει το κύριο εμπόδιο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα S-400 αποτελούν απειλή για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και για τα ευρύτερα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό και δήλωσε ότι τα S-400 δεν θα ενσωματωθούν στο ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές αρχές έχουν επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα να ανατρέψουν την απόφασή τους να αποκτήσουν τα S-400 προκειμένου να επανενταχθούν στο πρόγραμμα F-35.