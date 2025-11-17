Οι ΗΠΑ περιορίζουν την χορήγηση βίζας στη Νικαράγουα λόγω της μετανάστευσης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε άτομα στη Νικαράγουα που έχουν διευκολύνει την παράνομη μετανάστευση στη χώρα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών μεταφορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων και ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι έχει λάβει μέτρα για την ανάκληση βίζας σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με μια δήλωση που δεν παρέχει λεπτομέρειες.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι οι οντότητες που εκπροσωπούν αυτά τα άτομα διευκόλυναν τα ταξίδια μέσω της Νικαράγουας, χάρη στις επιεικείς μεταναστευτικές πολιτικές της δικτατορίας της Νικαράγουας, οι οποίες αποσταθεροποιούν την περιοχή και ωθούν την παράνομη μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το υπουργείο.

«Το υπουργείο ανακαλεί τις ισχύουσες θεωρήσεις και επιβάλλει άλλους περιορισμούς για να διασφαλίσει ότι αυτά τα άτομα δεν θα μπορούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει μαζική καταστολή της παράνομης μετανάστευσης και έχει τερματίσει το καθεστώς προσωρινής προστασίας για τη Νικαράγουα και μια σειρά άλλων χωρών. Το καθεστώς αυτό παρέχει στους επιλέξιμους μετανάστες άδεια εργασίας και προσωρινή προστασία από την απέλαση.

Τον Απρίλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν περιορισμούς στις βίζες σε περισσότερους από 250 αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νικαράγουα του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα, επικαλούμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.