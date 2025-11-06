Πηγές Reuters

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να εγκαθιδρύσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό, με στόχο να διευκολύνουν μια συμφωνία ασφαλείας που διαμεσολαβεί η Ουάσινγκτον μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, σύμφωνα με έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, τα αμερικανικά σχέδια για παρουσία στην πρωτεύουσα της Συρίας, τα οποία δεν είχαν αποκαλυφθεί έως σήμερα, συνιστούν ένδειξη της στρατηγικής αναδιάταξης της Συρίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την πτώση πέρυσι του επί μακρόν ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Ιράν.

Η βάση βρίσκεται στην είσοδο περιοχών της νότιας Συρίας που αναμένεται να αποτελέσουν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο συμφώνου μη επιθετικότητας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας — συμφωνία που διαμεσολαβεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Σύρο πρόεδρο τη Δευτέρα

Παράλληλα, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο, Άχμεντ αλ-Σαρά στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη επίσκεψη Σύρου αρχηγού κράτους στις ΗΠΑ.

Το Reuters μίλησε με έξι πηγές που έχουν γνώση των προετοιμασιών στη βάση — μεταξύ αυτών δύο δυτικούς αξιωματούχους και έναν Σύρο αξιωματούχο άμυνας — οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για την παρακολούθηση μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Το Πεντάγωνο και το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με το σχέδιο. Ούτε η συριακή προεδρία ούτε το υπουργείο Άμυνας ανταποκρίθηκαν σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω του υπουργείου Πληροφόρησης.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «αξιολογούν διαρκώς την αναγκαία παρουσία τους στη Συρία προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το Ισλαμικό Κράτος» και ότι «δεν σχολιάζουν τοποθεσίες ή πιθανές τοποθεσίες επιχειρήσεων».

Ο αξιωματούχος ζήτησε να αφαιρεθεί το όνομα και η τοποθεσία της βάσης για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και το Reuters συμφώνησε να μην αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία.

Δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Πεντάγωνο έχει επιταχύνει τα σχέδιά του τους τελευταίους δύο μήνες, πραγματοποιώντας αρκετές αποστολές αναγνώρισης στη βάση. Οι αποστολές αυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μακρύς διάδρομος προσγείωσης της βάσης είναι έτοιμος για άμεση χρήση.

Δύο συριακές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι οι τεχνικές συνομιλίες επικεντρώνονται στη χρήση της βάσης για λόγους λογιστικής υποστήριξης, επιτήρησης, ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, ενώ η Συρία θα διατηρήσει την πλήρη κυριαρχία επί της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με Σύρο αξιωματούχο άμυνας, οι ΗΠΑ έχουν μεταβεί στη βάση με στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 για να διασφαλίσουν ότι ο διάδρομος είναι λειτουργικός.

Φρουρός ασφαλείας σε μία από τις εισόδους της βάσης είπε στο Reuters ότι αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώνονται εκεί «στο πλαίσιο δοκιμών».

Δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές πότε θα αναπτυχθεί προσωπικό των ΗΠΑ στη βάση.

Κοινή παρουσία Συρίας - ΗΠΑ

Τα νέα αμερικανικά σχέδια φαίνεται να αντικατοπτρίζουν δύο άλλες νέες στρατιωτικές παρουσίες των ΗΠΑ στην περιοχή, που παρακολουθούν συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός: μία στον Λίβανο, η οποία εποπτεύει την περσινή εκεχειρία μεταξύ της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, και μία στο Ισραήλ, που παρακολουθεί την εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ήδη στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία, στο πλαίσιο δεκαετούς προσπάθειας στήριξης κουρδικών δυνάμεων κατά του Ισλαμικού Κράτους. Τον Απρίλιο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τα στρατεύματα εκεί στο μισό, στους 1.000 άνδρες.

Ο Σαρά έχει δηλώσει ότι κάθε παρουσία αμερικανικών δυνάμεων θα πρέπει να συμφωνηθεί με το νέο συριακό κράτος. Η Συρία αναμένεται σύντομα να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS, σύμφωνα με Αμερικανούς και Σύρους αξιωματούχους.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών για τη βάση ανέφερε ότι η κίνηση συζητήθηκε κατά την επίσκεψη του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στη Δαμασκό στις 12 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της τότε, η CENTCOM ανέφερε ότι ο Κούπερ και ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τόμας Μπαράκ, συναντήθηκαν με τον Σαρά και τον ευχαρίστησαν για τη συμβολή του στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, κάτι που – όπως σημειώθηκε – θα μπορούσε να συμβάλει στην υλοποίηση του «οράματος του Τραμπ για μια ευημερούσα Μέση Ανατολή και μια σταθερή Συρία, ειρηνική με τον εαυτό της και τους γείτονές της».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται εδώ και μήνες για την επίτευξη συμφώνου ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, δύο μακροχρόνιων αντιπάλων. Η Ουάσινγκτον ήλπιζε να ανακοινώσει τη συμφωνία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, αλλά οι συνομιλίες προσέκρουσαν σε εμπόδια την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με συριακή πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσινγκτον ασκεί πίεση στη Συρία να καταλήξει σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους — και πιθανόν πριν από το ταξίδι του Σαρά στην Ουάσινγκτον.