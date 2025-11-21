Οι ΗΠΑ ενημερώνουν τις χώρες της ΕΕ για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία

Κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στην Ουκρανία θα ενημερώσουν μέσα στην Παρασκευή τους πρέσβεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το σχέδιο ειρήνευσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας που έχει αποστείλει ο Ντόναλντ Τραμπ προν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Reutes, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε πως νωρίτερα ότι η μελέτη των ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο την Παρασκευή.

Παράλληλα, η Ουκρανία αναμένει από τα άλλα μέρη να σεβαστούν τη θέση της, καθώς συνεχίζεται την Παρασκευή στο Κίεβο η εργασία με τους Αμερικανούς εταίρους της σε τεχνικό επίπεδο για τη μελέτη ειρηνευτικών προτάσεων.

«Μελετούμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια ορθή στάση απέναντι στη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.



