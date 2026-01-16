Οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επιτέθηκε σε αρκετούς στόχους στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων και υποδομών που ανήκουν στη Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF, οι στόχοι περιλάμβαναν αποθήκες όπλων που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, καθώς και «πρόσθετες υποδομές που χρησιμοποιούνται για την έναρξη τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού και του Κράτους του Ισραήλ».

🎯STRUCK: Several Hezbollah weapon storage facilities and additional terror infrastructure throughout southern Lebanon.



Prior to the strikes, steps were taken in order to mitigate possible harm to civilians.



Hezbollah’s activity at these sites constitutes a violation of the… — Israel Defense Forces (@IDF) January 15, 2026

Παράλληλα, στη δήλωσή του, ο στρατός αναφέρει ότι οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στις προαναφερθείσες τοποθεσίες συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία ισχύει από τα τέλη Νοεμβρίου 2024, η Χεζμπολάχ έπρεπε να αφοπλιστεί.

Μια βασική προθεσμία για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μια αποστολή που ανατέθηκε στον λιβανέζικο στρατό από την κυβέρνηση, έληξε στα τέλη Δεκεμβρίου.