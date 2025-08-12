Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται οι ζωές των υπόλοιπων ομήρων που παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα εξαιτίας της κατάφωρης σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης που υφίσταντο από τους τρομοκράτες της Χαμάς, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ την Τρίτη.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, η έκθεση, βασισμένη στην κατάσταση 12 πρώην ομήρων που απελευθερώθηκαν νωρίτερα το 2025 στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, περιγράφει μια φρικτή εικόνα συστηματικής πείνας, σοβαρών ελλείψεων βιταμινών και μετάλλων, κατανάλωσης μολυσμένου νερού, σωματικών τραυμάτων, καθώς και δερματικών παθήσεων και αναπνευστικών προβλημάτων που έμειναν χωρίς θεραπεία.

Συγκεκριμένα, οι όμηροι υπέστησαν σοβαρά σωματικά τραύματα ήδη από τη στιγμή της απαγωγής τους κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, μεταξύ άλλων τραύματα από σφαίρες και θραύσματα και σοβαρούς ξυλοδαρμούς από παλαιστινιακά πλήθη. Σύμφωνα με την έκθεση, πολλοί κρατούνταν χειροπόδαρα δεμένοι για μεγάλα διαστήματα μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους, ενώ τους αρνούνταν τα βασικά είδη ανάγκης.

Σε λίγες περιπτώσεις που χορηγήθηκε θεραπεία, αυτή ήταν μερική και λανθασμένη, καθώς οι όμηροι λάμβαναν αντιπυρετικά χάπια αντί για αντιβιοτικά και άλλες ακατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές που επιδείνωσαν την κατάστασή τους.

Η ψυχική οδύνη που προκάλεσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς ήταν εξίσου σοβαρή, με ορισμένους να αναγκάζονται να βλέπουν τη δολοφονία μελών της οικογένειας και φίλων τους — ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι οι πληροφορίες για τους αγαπημένους τους χρησιμοποιούνταν ως εργαλείο χειραγώγησης από τους απαγωγείς τους.

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, οι πρώην όμηροι δήλωσαν ότι κρατούνταν σε υπόγειες σήραγγες με ύψος μικρότερο του ενάμισι μέτρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και έξι όμηροι βρίσκονταν σε χώρο περίπου δύο τετραγωνικών μέτρων, προκαλώντας ακραία συνωστισμό. Ωστόσο, κάποιοι όμηροι παρέμειναν πλήρως απομονωμένοι για πάνω από έναν χρόνο.

Οι απελευθερωθέντες όμηροι δήλωσαν ότι αναγκάζονταν να αφοδεύουν μπροστά σε άλλους κρατούμενους, ενώ υπέστησαν συνεχή απειλή βίας από τους τρομοκράτες, καθώς και συνεχή σεξουαλική παρενόχληση.

COGAT: Η Χαμάς διογκώνει τους θανάτους από υποσιτισμό στη Γάζα - «Eνορχηστρωμένη εκστρατεία»

Στον αντίποδα, η Χαμάς έχει διογκώσει τον απολογισμό των Παλαιστινίων που, όπως ισχυρίζεται, έχουν πεθάνει από υποσιτισμό, και οι περισσότεροι από αυτούς που έχει επιβεβαιωθεί ότι πέθαναν είχαν προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, υποστηρίζει ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο COGAT αναφέρει ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας και ιατρικοί εμπειρογνώμονες διενήργησαν έλεγχο των ισχυρισμών της Χαμάς περί λιμοκτονίας στη Γάζα, λέγοντας ότι διαπίστωσαν πως η τρομοκρατική οργάνωση έχει διεξαγάγει «μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να δυσφημίσει το Κράτος του Ισραήλ και να αποκομίσει πολιτικά οφέλη».

Ο COGAT επισημαίνει ακόμα ότι «παρά τον φερόμενο υψηλό αριθμό νεκρών τον Ιούλιο, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς δεν δημοσιοποίησε τις ταυτότητες των νεκρών, όπως είχε κάνει στο παρελθόν», καθώς και ότι καταγράφεται «ασυμφωνία μεταξύ των αριθμητικών αναφορών και των μεμονωμένων δημοσιεύσεων που εγείρει αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους».

Επίσης, τονίζει ότι «η κατά περίπτωση ανάλυση των δημοσιευμένων θανάτων δείχνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που φέρονται να πέθαναν από υποσιτισμό είχαν προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην επιδείνωση της υγείας τους, άσχετες με την διατροφική τους κατάσταση. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένοι είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη στο Ισραήλ πριν από τον πόλεμο».

Ο COGAT επισημαίνει ότι τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο εικόνες ενός τετράχρονου παιδιού, του Αμπντουλάχ Χάνι Μουχάμαντ Αμπού Ζάρκα, για τον οποίο υποστηρίχθηκε ότι υπέφερε από λιμοκτονία.

Hamas's "Starvation Campaign" is a coordinated effort to mislead the public.



➡️A thorough review by the defense establishment exposes how Hamas is misrepresenting deaths from pre-existing medical conditions as malnutrition to advance their political agenda.



➡️For instance, in… pic.twitter.com/LxeXCPx68D — COGAT (@cogatonline) August 12, 2025

«Μια ανασκόπηση του COGAT διαπίστωσε ότι πάσχει από γενετική ασθένεια που προκαλεί ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων, οστεοπόρωση και λέπτυνση των οστών, κληρονομική πάθηση που επηρέασε και άλλα μέλη της οικογένειας. Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου, το παιδί ταξίδεψε με τη μητέρα του, με έγκριση του Ισραήλ, για να λάβει ιατρική θεραπεία στο Νοσοκομείο Αλ-Μακάσεντ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μια άλλη περίπτωση που σημειώνει ο COGAT αφορά τον 27χρονο Καράμ Χάλεντ Μουσταφά αλ-Τζαμάλ, για τον οποίο αναφέρθηκε ότι πέθανε από λιμοκτονία. «Η αμυντική αρχή διαπίστωσε ότι ο Καράμ υπέφερε από παιδικής ηλικίας από μυϊκή δυστροφία και μερική παράλυση, που προκαλούσαν δυσκολίες στην κατάποση», αναφέρει ο COGAT.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εκμεταλλεύεται κυνικά τραγικές εικόνες και τις καταχράται για μια ψευδή και έγκαιρη προπαγανδιστική εκστρατεία που στοχεύει στη δημιουργία πίεσης και αρνητικής κοινής γνώμης κατά του κράτους του Ισραήλ», καταλήγει, μεταξύ άλλων, ο COGAT.