Στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσε να λάβει η ίδια η Ουκρανία από τη Δύση εστιάζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του αδιέξοδου πολέμου. Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι 26 χώρες θα στηρίξουν στρατιωτικά το Κίεβο, ενώ σύμφωνα με τους New York Times, ο Πούτιν ζητά συγκεκριμένους όρους για εγγυήσεις ασφαλείας. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ καλεί την Ευρώπη να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, τονίζοντας ότι χρηματοδοτούν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σήμερα οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί ηγέτες ολοκλήρωσαν ένα σχέδιο πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με 26 χώρες να δηλώνουν έτοιμες να εμπλακούν άμεσα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά από την τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι. Το σχέδιο θα μεταφερθεί τώρα στις ΗΠΑ με σκοπό την επισημοποίησή του τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε.

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και συμπλήρωσε ότι σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εστιάζοντας στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

«Η προσέγγιση του Τραμπ ήταν ξεκάθαρη: πρέπει να κινηθούμε από κοινού για την επιβολή κυρώσεων και να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή με οικονομικά μέσα» δήλωσε ο Στουμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το βασικό καθήκον είναι να στερηθεί η Ρωσία από τους πόρους που απαιτούνται για τη συνέχιση του πολέμου και να προσφερθούν στην Ουκρανία ισχυρές και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της στο μέλλον.

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να προβάλουν την ενότητά τους μέσα από σχόλια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε να μην είμαστε «αφελείς» σχετικά με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα θα παραμείνει μακροπρόθεσμη απειλή, ιδιαίτερα λόγω των ολοένα στενότερων σχέσεών της με χώρες όπως η Κίνα και η Βόρεια Κορέα.

ΝΥΤ: Αυτοί είναι οι όροι του Πούτον για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ωστόσο, το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι και η Ρωσία πρέπει να εξασφαλίσει τις δικές της «εγγυήσεις ασφαλείας» πριν καταθέσει τα όπλα.

Σύμφωνα με την New York Times, αυτό που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκαλεί προστασία, σύμφωνα με τους επικριτές του, ουσιαστικά περιορίζει την ουκρανική κυριαρχία, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη σε νέα ρωσική επίθεση και, πρακτικά, μετατρέποντάς την σε κράτος-πελάτη της Μόσχας. Η διαφωνία γύρω από τον όρο «εγγυήσεις ασφαλείας» αναδεικνύει το βασικό εμπόδιο για κάθε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν εδώ και χρόνια προβάλλει τις ίδιες απαιτήσεις, τις οποίες περιγράφει ως «ριζικά αίτια» του πολέμου. Κατά τη διάρκεια συνόδου στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, είπε ότι «οι ανησυχίες της Ρωσίας ακούγονται πλέον στην Ουάσιγκτον» και ότι «διαμορφώνεται μια αμοιβαία κατανόηση».

Η κύρια απαίτηση της Μόσχας είναι να μην ενταχθεί ποτέ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν θεωρεί την ανατολική διεύρυνση της Συμμαχίας ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη ρωσική ασφάλεια και βασικό κίνητρο για την εισβολή του 2022. Αντίθετα, δέχεται την πιθανότητα ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε., αλλά επαναλαμβάνει ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι «κόκκινη γραμμή».

Η Ρωσία ζητά επίσης περιορισμό του ουκρανικού στρατού και του εξοπλισμού του, ώστε – όπως υποστηρίζει – να μην μπορεί να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις. Για το Κίεβο, όμως, μια τέτοια ρύθμιση ισοδυναμεί με παράδοση και έκθεση σε μελλοντικές εισβολές.

Οι δυτικοί σύμμαχοι εξετάζουν εναλλακτικές, όπως διμερείς συμφωνίες άμυνας με την Ουκρανία αντί για άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ρωσία απορρίπτει την παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος και απαιτεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας – αίτημα που πολλοί συγκρίνουν με «την αλεπού που φυλάει το κοτέτσι».

Τραμπ σε Ευρωπαίους: Σταματήστε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων», υπό την ηγεσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που συγκλήθηκε για να εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

«Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση του "Συνασπισμού των Προθύμων". Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία αποκόμισε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων προς την ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο.

Επισήμανε, επίσης, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος.