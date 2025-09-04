Τραμπ σε Ευρωπαίους: Σταματήστε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - Ασκήστε πίεση στην Κίνα

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως υπογράμμισε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων», υπό την ηγεσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που συγκλήθηκε για να εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

«Ο πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση του "Συνασπισμού των Προθύμων". Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία αποκόμισε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων προς την ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο.

Επισήμανε, επίσης, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος.