Στάρμερ: Αδιάρρηκτη η δέσμευσή μας προς την Ουκρανία - Ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να «προχωρήσουν ακόμη πιο πέρα» στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», μιας ομάδας δυτικών χωρών που στηρίζουν το Κίεβο και προετοιμάζονται για ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή.

Στη σύνοδο συμμετείχαν περίπου 25 ηγέτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονταν στο Παρίσι, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε από τη Γλασκώβη.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Independent, ο Στάρμερ, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, πιέζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» που έχει υποσχεθεί στην Ουκρανία. Ο Τραμπ απουσίαζε από τις συνομιλίες, εκπροσωπούμενος από τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος», καθώς συνεχίζει να καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ ταυτόχρονα εξαπολύει «καταχρηστικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. Ως παράδειγμα ανέφερε τους πρόσφατους αδιάκριτους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια της Βρετανικής Βουλής Αντιπροσώπων και της αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Συζητώντας τον στρατιωτικό σχεδιασμό της «συμμαχίας των προθύμων», ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει αναλάβει «αδιάρρηκτη δέσμευση» προς την Ουκρανία, με την υποστήριξη του Τραμπ, και πως είναι πλέον σαφές ότι χρειάζεται να ενταθεί η πίεση προς τον Πούτιν ώστε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, χαιρέτισε τις ανακοινώσεις κρατών-μελών για αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο και ευχαρίστησε τους στρατιωτικούς επιτελείς που εργάζονται για τη δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων σε περίπτωση εκεχειρίας.

Οι ηγέτες ανανέωσαν το ραντεβού τους για νέες συνομιλίες, ενώ στο ίδιο διάστημα η ουκρανική εταιρεία άμυνας Fire Point γνωστοποίησε ότι ανέπτυξε δύο νέους βαλλιστικούς πυραύλους και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με την εφημερίδα Kyiv Independent.