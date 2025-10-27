Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους $10,74 δισ. για προμήθεια 20 Eurofighter

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών (περίπου 9 δισ. ευρώ) με την Τουρκία για τα Eurofighter, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, την οριστικοποίηση του deal, που κυνηγούσε εδώ και πολύ καιρό η Άγκυρα, γνωστοποίησε τόσο ο εκπρόσωπος του Στάρμερ όσο και ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Χ.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon.

🇹🇷|🇬🇧 Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed British Prime Minister Keir Starmer at the Presidential Complex in Ankara pic.twitter.com/XDvqzJKW62 — Anadolu English (@anadoluagency) October 27, 2025

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δημοσίευσε στο προφίλ του στο Χ βίντεο από τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/LnwRRHiYnY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2025

Η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τον οποίο υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

Μετά την τελετή υποδοχής οι δύο ηγέτες πέρασαν στην κατ' ιδίαν συνάντηση και στις διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο και δηλώσεις στον Τύπο.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes British Prime Minister Keir Starmer at an official ceremony in Ankara https://t.co/bvjVVB53ei — PresserWatch (@PresserWatch) October 27, 2025

Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος Middle East Eye αναφέρει ότι ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter.

Δεν διευκρινίζεται αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı https://t.co/f58Wlh0SUI pic.twitter.com/WWu57nRmL9 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες.

Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες βασίζονται σε στενή συμμαχία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμυντική συνεργασία σε ευρύτερο επίπεδο, το διμερές εμπόριο κ.ά.

President @RTErdogan welcomed Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/KHr75JJs8I — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 27, 2025

Τον Κιρ Στάρμερ συνοδεύουν στην Άγκυρα ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.