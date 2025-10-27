Συνάντηση Στάρμερ - Ερντογάν στην Άγκυρα: Η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής - Στην ατζέντα η πώληση Eurofighter (vid)

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τον οποίο υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

Μετά την τελετή υποδοχής οι δύο ηγέτες πέρασαν στην κατ' ιδίαν συνάντηση και στις διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο και δηλώσεις στον Τύπο.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes British Prime Minister Keir Starmer at an official ceremony in Ankara https://t.co/bvjVVB53ei — PresserWatch (@PresserWatch) October 27, 2025

Βασικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας είναι η συμφωνία για την πώληση στην Τουρκία μαχητικών Eurofighter.

Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος Middle East Eye αναφέρει ότι ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter.

Δεν διευκρινίζεται αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı https://t.co/f58Wlh0SUI pic.twitter.com/WWu57nRmL9 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει ένα «μείγμα» 40 - 40 - 40 - δηλ. Eurofighters, F35, και το τουρκικής κατασκευής KAAN.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες.

Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες βασίζονται σε στενή συμμαχία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμυντική συνεργασία σε ευρύτερο επίπεδο, το διμερές εμπόριο κ.ά.

President @RTErdogan welcomed Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/KHr75JJs8I — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 27, 2025

Τον Κιρ Στάρμερ συνοδεύουν στην Άγκυρα ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.

Την Πέμπτη ο Μερτς στην Τουρκία - Άγνωστο τι θα γίνει με τα Eurofighter

Παράλληλα, ενόψει της επίσκεψης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα την ερχόμενη Πέμπτη, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επανέλαβε τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρου, απέφυγε ωστόσο εκ νέου να αποκαλύψει εάν στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν θα οριστικοποιηθεί και η παράδοση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

«Αυτή η επίσκεψη είναι για μας πράγματι πολύ σημαντική. Η Τουρκία, όχι μόνο ως εταίρος του ΝΑΤΟ αλλά και ως συνομιλητής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά πολιτικά ζητήματα. Το έκανε και τους τελευταίους μήνες», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τα Eurofighter.

Τόνισε ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει το περιεχόμενο των συνομιλιών. Στο ίδιο πνεύμα, περιορίστηκε να σημειώσει ότι υπήρξαν ήδη κάποιες πρώτες συναντήσεις του καγκελάριου Μερτς με τον πρόεδρο Ερντογάν και «σε αυτό το πλαίσιο επεκτείνουμε τις συνομιλίες μας».

«Υπάρχει μια σειρά από διμερή θέματα τα οποία είναι σημαντικά, υπάρχει μια σειρά ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής τα οποία είναι επίσης σημαντικά», πρόσθεσε ο κ. Μάιερ και αναφέρθηκε ενδεικτικά στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Ερωτώμενος εάν κατά την επίσκεψη θα τεθούν και ζητήματα κράτους δικαίου, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του καγκελάριου στην Τουρκία, «επομένως στο επίκεντρο θα βρεθούν τα διμερή θέματα», αλλά τόνισε επίσης και ότι «οι δημοκρατικές θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση και αυτό ισχύει για όλες μας τις συνομιλίες».