Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποστήριξε την Πέμπτη πως 26 χώρες έχουν συμφωνήσει στο να παρέχουν στρατιωτικές δυνάμεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, μετά από τη νέα διάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Σε δηλώσεις του ο Μακρόν είπε ότι οι εν λόγω 26 χώρες συμφώνησαν να συμμετάσχουν στις δυνάμεις ασφαλείας είτε με χερσαία, είτε με θαλάσσια, είτε με αεροπορικό ρόλο.

Για τις ΗΠΑ, ο Μακρόν ανέφερε πως ο ρόλος του θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες καθώς και ότι η Ουκρανία θα συντονίσει τις κινήσεις της με την Ουάσινγκτον για κυρώσεις προς τη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Εάν η Ρωσία συνεχίζει να απορρίπτει τις προτάσεις για ειρηνευτικές συζητήσεις, τότε θα υπάρξουν νέες κυρώσεις, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ακόμα, ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι το μήνυμα παραμένει σταθερό: η Ουκρανία στηρίζει την ειρήνη, ενώ η Ρωσία πρέπει να αναγνωριστεί ως ο επιτιθέμενος.

Σημείωσε ότι η Μόσχα φαίνεται να «δρα με τη συναίνεση πολλών εταίρων της ανά τον κόσμο», επιδιώκοντας να καθυστερήσει την ειρηνευτική διαδικασία και να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Τόνισε την αναγκαιότητα παροχής ασφαλιστικών εγγυήσεων προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία που συντόνισαν οι ηγέτες και οι επικεφαλής άμυνας «έθεσε τα θεμέλια» για την εφαρμογή αυτών των εγγυήσεων.

«Το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην άμυνα της Ουκρανίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ανασυγκρότηση του ουκρανικού στρατού ώστε να αντέξει τις ρωσικές επιθέσεις και να αποτρέψει νέες.

Διαβεβαίωσε ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να εμπλακούν «στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα», με στόχο να καθησυχαστεί ο ουκρανικός λαός, να διασφαλιστεί η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και να εγγυηθεί η ειρήνη.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ακόμα ότι, εάν η Μόσχα αρνηθεί να σεβαστεί αυτές τις προϋποθέσεις, θα χρειαστεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα από κοινού με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συμμαχία για δράση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ρωσίας.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία. Αφορά την ασφάλεια όλων μας», κατέληξε ο Μακρόν.

Οι θέσεις της ΕΕ

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει:

«Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες»

«Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες» πρόσθεσε ο Πορτογάλος αξιωματούχος.

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

Η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα

Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

Έμφαση Ζελένσκι στην ενίσχυση του ουκρανικού στρατού

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με ένα γενικό πλαίσιο για εγγυήσεις ασφάλειας και ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας σε κάθε μία από τις χώρες που έχουν συμφωνήσει να συνεισφέρουν.

Πρόσθεσε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός θα είναι καθοριστικός για οποιαδήποτε τέτοια δέσμευση και προέτρεψε τις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους σε πλήρη δυναμικότητα.

Φινλανδία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, υποστήριξε πως ο Τραμπ πρότεινε οι ΗΠΑ και η Ευρώπη να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας, και ότι οι κυρώσεις στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ήταν υπό συζήτηση.

«Η προσέγγιση του Τραμπ ήταν ότι πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού όσον αφορά την πολιτική κυρώσεων και τώρα να αναζητήσουμε τρόπους, ιδίως για να σταματήσουμε την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», δήλωσε ο Στουμπ στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν δύο στόχοι, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και οι στενοί σύμβουλοι του Προέδρου Τραμπ θα το συζητήσουν τις επόμενες 24 ώρες», δήλωσε ο Στουμπ.

Πιέσεις του Τραμπ στην Ευρώπη για το ρωσικό πετρέλαιο

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τις χώρες της Ευρώπης να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και τόνισε πως οι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα.

Σε ανακοίνωσε που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος αναφέρεται πως «ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα έτος. Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας».