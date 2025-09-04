«Συμμαχία των Προθύμων»

Η Γερμανία είναι έτοιμη να επεκτείνει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία και θα διαδραματίσει τον ρόλο της στις εγγυήσεις ασφάλειας εάν υπάρξει μια διαπραγματευτική επίλυση του πολέμου, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε ανακοίνωσή του μετά από συνομιλίες μεταξύ των υποστηρικτών του Κιέβου την Πέμπτη.

«Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να συμβάλουν αποφασιστικά σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά από μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Η Γερμανία θα διαδραματίσει τον ρόλο της», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

«Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος και διευκρίνισε πως θα αποφασίσει για περαιτέρω στρατιωτικές δεσμεύσεις μόνο όταν οι συνολικοί όροι είναι σαφείς.

«Η Γερμανία θα αποφασίσει για μια στρατιωτική εμπλοκή εν ευθέτω χρόνω, όταν το πλαίσιο θα είναι σαφές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του μετά από συνομιλίες μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου την Πέμπτη.

«Αυτό αναφέρεται στο είδος και την έκταση μιας εμπλοκής των ΗΠΑ καθώς και στο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, μεταξύ άλλων παραγόντων», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν, είπε ότι οι συνομιλίες «επικεντρώθηκαν στην επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα είναι αναγκαίες για να στηριχθεί οποιαδήποτε εκεχειρία ή ειρηνευτική συμφωνία».

Είπε ότι αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να λάβουν «διάφορες μορφές, από μια “εγγυήτρια δύναμη” στην οποία ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν, έως περαιτέρω εκπαίδευση για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Πρόσθεσε επίσης ότι θα μπορούσαν να «περιλαμβάνουν ρόλο ειρηνευτικών δυνάμεων για τη διασφάλιση της τήρησης μιας εκεχειρίας ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας», με την Ιρλανδία να είναι «ανοιχτή στη συμμετοχή σε μια τέτοιου είδους αποστολή, εφόσον διαθέτει την κατάλληλη εντολή».

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, μίλησε επίσης για την ανάγκη συνέχισης της «ολοκληρωμένης βοήθειας προς την Ουκρανία» και τόνισε την ανάγκη στήριξης των σχεδίων της για ένταξη στην ΕΕ.

Ο Εσθονός Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε ότι ενώ «ο Πούτιν ελπίζει τα παιχνίδια του να κουράσουν τον δημοκρατικό κόσμο, η ενότητά μας και η αποφασιστικότητά μας έχουν αποδείξει το αντίθετο».

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε ότι «οι εγγυήσεις πρέπει να παρέχουν πραγματική αποτροπή, όχι ένα ακόμη μνημόνιο της Βουδαπέστης».

O Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, δήλωσε, μετά τις συνομιλίες, ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εντατική βοήθεια προς το Κίεβο για την άμυνά του και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων προς την Ρωσία με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» δήλωσε ο Φιάλα στην Πράγα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «συμμαχία των προθύμων», τόνισε.