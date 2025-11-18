Ο Τραμπ υποδέχεται τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με «πακέτο» για F-35 και επιχειρηματικά deals

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα στρώσει το κόκκινο χαλί την Τρίτη για τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε μια επίσκεψη που αναμένεται να προωθήσει την πώληση μαχητικών F-35 και μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το βασίλειο.

Όπως αναφέρει το Reuters, θα είναι το πρώτο ταξίδι του μπιν Σαλμάν – γνωστού ευρέως ως MBS – στις ΗΠΑ από τη δολοφονία, το 2018, του Σαουδάραβα επικριτή Τζαμάλ Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι, ενός εξέχοντος επικριτή του καθεστώτος. Ο πρίγκιπας διάδοχος αρνήθηκε ότι διέταξε την επιχείρηση, αλλά αναγνώρισε την ευθύνη ως ο de facto ηγέτης του βασιλείου.

Η θερμή υποδοχή που θα λάβει στην Ουάσινγκτον αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί μετά τη βαθιά κρίση που προκάλεσε η δολοφονία Κασόγκι.

Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διπλωματικών επαφών στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα γευματίσει στην Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου και θα παραστεί σε επίσημο δείπνο black-tie το βράδυ.

Ο Τραμπ φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την υπόσχεση σαουδαραβικών επενδύσεων ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε δοθεί κατά την επίσκεψή του στο βασίλειο τον Μάιο.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Reuters ότι αναμένονται αμερικανο-σαουδαραβικές συμφωνίες σε τεχνολογία, μεταποίηση, άμυνα και άλλα πεδία.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα: «Θα πουλήσουμε» F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ζητήσει να αγοράσει 48 από τα προηγμένα αεροσκάφη.

Αυτό θα ήταν η πρώτη πώληση των μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία από τις ΗΠΑ και θα σήμαινε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής.

Η συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει τις στρατιωτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να δοκιμάσει τον αμερικανικό ορισμό της διατήρησης αυτού που η Ουάσινγκτον αποκαλεί «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα» του Ισραήλ.

Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ ήταν η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35.

Πέρα από τον στρατιωτικό εξοπλισμό, ο Σαουδάραβας ηγέτης επιδιώκει εγγυήσεις ασφαλείας, πρόσβαση σε τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και πρόοδο σε μια συμφωνία για πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας ειρηνικής χρήσης.

«Οι Σαουδάραβες θα ξοδέψουν πολλά χρήματα αύριο στις ΗΠΑ», είπε τη Δευτέρα στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα

Ο Ντένις Ρος, πρώην Αμερικανός διαπραγματευτής στη Μέση Ανατολή και νυν στέλεχος του Washington Institute for Near East Policy, είπε ότι ο Τραμπ θέλει να δημιουργήσει μια πολύπλευρη σχέση που θα κρατήσει τη Σαουδική Αραβία εκτός της σφαίρας επιρροής της Κίνας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι όλα αυτά τα βήματα δένουν ολοένα και περισσότερο τους Σαουδάραβες με εμάς σε μια σειρά ζητημάτων, από την ασφάλεια έως το σύμπλεγμα χρηματοοικονομικών-τεχνητής νοημοσύνης-ενέργειας. Θέλει να είναι δεμένοι με εμάς σε αυτά τα ζητήματα και όχι με την Κίνα», είπε ο Ρος.

Ο Τραμπ αναμένεται να πιέσει τον μπιν Σαλμάν ώστε η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες έχουν διστάσει να κάνουν ένα τόσο μεγάλο βήμα χωρίς έναν σαφή οδικό χάρτη προς την παλαιστινιακή κρατικότητα — έναν στόχο που έχει περάσει στο περιθώριο καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τραμπ είχε επιτύχει συμφωνίες των Συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ και Μπαχρέιν, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μαρόκου και Σουδάν στην πρώτη του θητεία το 2020. Τις τελευταίες εβδομάδες, το Καζακστάν συμφώνησε να ενταχθεί.

Όμως ο Τραμπ πάντα θεωρούσε ότι η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ αποτελεί το κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη μιας ευρύτερης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πολύ σημαντικό για εκείνον να ενταχθούν οι Σαουδάραβες στις Συμφωνίες του Αβραάμ κατά τη θητεία του, και γι’ αυτό έχει εντείνει την πίεση», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τζόναθαν Πανίκοφ, πρώην αναπληρωτής εθνικός αξιωματούχος πληροφοριών για τη Μέση Ανατολή, είπε ότι παρότι ο Τραμπ θα πιέσει τον μπιν Σαλμάν να κινηθεί προς την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ, η έλλειψη προόδου εκεί δεν αναμένεται να εμποδίσει την επίτευξη μιας νέας αμερικανο-σαουδαραβικής συμφωνίας ασφαλείας.

«Η επιθυμία του προέδρου Τραμπ για επενδύσεις στις ΗΠΑ, τις οποίες είχε υποσχεθεί στο παρελθόν ο πρίγκιπας διάδοχος, θα μπορούσε να βοηθήσει να καμφθούν οι αντιστάσεις για την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών, ακόμη κι αν ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να προωθήσει την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας», είπε ο Πανίκοφ, που σήμερα εργάζεται στο think tank Atlantic Council στην Ουάσινγκτον.