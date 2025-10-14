Ο Τραμπ στηρίζει επίσημα τον Μιλέι για επανεκλογή στην προεδρία της Αργεντινής

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον Αργεντινό ομόλογο του, Χαβιέρ Μιλέι, τονίζοντας πως τον υποστηρίζει για να επανεκλέγει στην ηγεσία της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το Reuters υπενθυμίζει πως ο Τραμπ είχε δηλώσει κατά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο πως στηρίζει την πολιτική του Μιλέι.

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Αργεντινή είναι προγραμματισμένες για το 2027, με τον Τραμπ να αναφέρει με νόημα πως «εάν ο Μιλέι δεν κερδίζει, δεν θα είμαστε το ίδιο γενναιόδωροι με την Αργεντινή».

Ακόμα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Θα συζητήσουμε κάποια από τα θέματα σήμερα... Θέλουμε να βοηθήσουμε την Αργεντινή και θέλουμε πάντα να βοηθάμε τους εαυτούς μας, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε την Αργεντινή» ανέφερε ο Τραμπ.