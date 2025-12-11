Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ορίσει Αμερικανό υποστράτηγο για τη διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, μετέδωσε την Πέμπτη το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το ρεπορτάζ.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, εξουσιοδότησε το Board of Peace και τις χώρες που συνεργάζονται μαζί του να συγκροτήσουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτζ, ο οποίος επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Ισραήλ, ανέφερε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και σε άλλους αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να ηγηθεί της Διεθνούς Σταθεροποιητικής Δύναμης και να διορίσει έναν υποστράτηγο ως διοικητή της, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η ανακοίνωση για το ποιες παγκόσμιες ηγεσίες θα συμμετάσχουν στο Gaza Board of Peace αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

Το ψήφισμα, το οποίο συνέταξαν οι ΗΠΑ, περιέγραψε το Board of Peace ως μια μεταβατική διοίκηση «που θα καθορίσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας», στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.